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健康

醫路同行：陪長者睇急症做好準備

【明報專訊】若閣下有陪同長者求診的經驗，老友記彷彿有千言萬語要說，但醫生似乎連幾秒去聽的時間也沒有。

65歲，對現代人來說不算是很老，但有三高（高血壓、高血糖和高血脂）頗常見，而且愈趨年輕化。這些長期病，每每在門診覆診，三兩次下來，醫生大概對病人情况瞭如指掌。然而，老友記也有可能因為偶發的疾病到急症科求診；對於急症科醫生來說，病人是素未謀面的新症。

醫生也有涯，而恙也無涯，以有涯隨無涯，要在短時間內窺一斑而知全豹，實在絕不容易。那麼，身為陪診親友，如何做老友記和醫生的「神隊友」呢？

記錄處方 了解用藥情况

如果老友記在公營系統覆診，無論是公立或私立醫護人員，都能夠在「醫健通」看到處方。然而，並不是每間私營醫院或診所也會上載處方到醫健通。因此，較穩妥做法，就是把老友記最新近服食的藥物記錄下來，特別要注意哪些藥物劑量曾經更改，尤其是血壓藥、糖尿藥和薄血藥。

有些老友會為同一個病，短時間內向不同醫生求診。若溝通不當，處方有可能重複或互相衝突，引致危險。最理想是避免看完東家看西家，但理解老友記想盡快康復，所以妥善保存每次醫生處方就好了。

預備血壓、血糖紀錄

不少病人來求診時，血壓都比較高，但沒有其他頭痛、頭暈、胸悶等徵狀。處身於熙來攘往的醫療環境中，好比學生進入考試場，口裏不緊張，但身體卻很誠實地血壓高。有時候，即使休息一會再量，血壓仍然頗高。那問題就來了，到底是一時環境影響，抑或之前一直都血壓高，但未曾有人量過？

如果這個時候，老友記能夠拿出血壓紀錄，事情就好辦得多了。血壓不用每小時量度，每天早上1次，最多黃昏再量1次就夠了。不斷量度血壓，愈量愈高的啊！

至於血糖，如果只是一次半次血糖高低，會視之為短暫影響，稍作觀察，並提醒老友記在飲食上多加留意。若然有上升或下降趨勢的話，那麼很大可能需要調校藥物劑量了。同樣道理，除非另有醫護指示，血糖每天早上空肚量1次，最多黃昏晚飯前再量1次，那就已經很足夠了。

以上這些建議，我相信不單止於急症科有用，更能惠及以後每次門診覆診。事不宜遲，馬上拿出智能手機或紙筆，開始做功課吧！

文：梁子恒

（香港中文大學醫院急症科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕血壓 血糖 健康 三高 急症室 急症 急症科 醫路同行

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