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副刊

健康

對應貼士：擅自停藥 血壓飄忽更傷腎

【明報專訊】不少高血壓病人，服用降血壓藥一段時間，血壓回復正常水平後就想停藥，也忽略了改善生活習慣。註冊中醫陳翠萍提醒，健康的血壓需要保持穩定水平，忽高忽低令血管壓力改變，可能比長期高血壓對腎臟影響更大。

穩定血壓 血管保持彈性

保持血壓穩定有助保護腎臟，這一點對患高血壓多年的病人十分重要。陳翠萍補充，中醫治療早、中及晚期高血壓的方向有很大的差別，對於已開始服用西藥降血壓並已患有高血壓多年的病人，建議不要停服西藥，以中醫輔助尋找問題根源，令血壓保持穩定不惡化才是上策。穩定血壓令血管保持彈性很重要，尤其是在香港，室內室外溫差極大，如血管彈性不夠，誘發中風風險就會增加。

帶氧運動循序漸進

雖說大多數血壓高是原發性，實際上有迹可尋。適量運動、保持心境平和、睡眠充足，對於不同成因的高血壓都有幫助。營養師李杏榆說，高血壓患者運動要循序漸進，特別是同時有血脂高和肥胖的人，和健康人士一樣應每周運動3次，每次至少30分鐘，但運動強度要配合身體狀態，可以考慮sky-walk之類的帶氧運動，當運動太急太快，喘氣至不能說話，就要休息。

瞓少2小時 增86％高血壓風險

陳翠萍提醒，減低工作壓力讓心境平和十分重要，盡量不帶工作回家，感到壓力時，可以腹式呼吸和靜觀，有助平靜。另外，美國芝加哥大學研究指出，長期睡眠不足可能引發高血壓，研究發現睡眠時間比正常（8小時）少1小時，患高血壓的風險便會增加37%，少2小時更會令風險增加86%。

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