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健康

天氣 飲食失調 更年期 望聞問切 高血壓對症下藥

【明報專訊】西醫角度，九成高血壓皆屬原發性。然而中醫學認為高血壓有着不同成因，強調要透過望、聞、問、切，了解病人身體狀况，找出病因來對症下藥。日常飲食、生活習慣、情緒壓力、氣候轉變等，都可能與高血壓息息相關。

「血壓受不同因素影響，如情緒、睡眠質素等。」註冊中醫陳翠萍說，甚至量度時的身體姿勢都有影響，「建議有血壓問題的病人每日定時量2、3次，並留意當刻身體狀態，覆診時向醫護人員說明，有助分析血壓高的成因」。陳翠萍補充，中醫學上沒有高血壓這個病，「中醫將有高血壓臨牀表徵的病人，歸入『眩暈』範疇」。為何高血壓屬於眩暈類別，陳說因為高血壓最常見而且明顯病徵是眩暈及頭痛。

隨時代發展，陳翠萍表示，現代中醫也會使用西醫學方法，如運用儀器量度血壓，更能掌握病情，對血壓的標準亦和西醫一樣；同時配合中醫的四診——望、聞、問、切來辨證論治。針對不同病因，治療方法亦不同。

‧濕熱天氣 肝陽上亢

都市人往往因為工作壓力大、過勞缺乏休息、飲食不當等，引致臟腑、氣血陰陽失調，形成高血壓。另外，香港屬於嶺南氣候，又熱又濕，陳翠萍說，「這種天氣容易誘發痰濕阻逆及腎陰虧虛，肝陽上亢亦會引致血壓高的病徵」。

‧飲食失調 手臉紅卜卜留神

都市人多應酬，經常飲酒外食，又愛香口煎炸食物，引致痰濕同時傷脾胃。「痰濕病人會經常胃脹不適、噯吐酸腐之氣、大便稀溏；而腎陰虧虛的病人則會腰膝痠痛，經常感到疲倦。」對於飲食失調誘發高血壓的病人，通常同時有過胖問題，血脂亦會偏高。他們很多時都屬於屬於痰濕阻絡型，處方以燥濕化痰、健脾益氣為主，如決明子、陳皮、炙甘草和黃芪等。陳翠萍提到如病人雙手和面部容易紅卜卜，有可能是血瘀型高血壓，這類病人有時會感到胸口悶，因為可能血管有血凝物，需要服一些活血化瘀的藥方，降血壓的同時，同時清走血管內的凝固物，減低血塊阻塞血管引發中風的風險。

‧更年期血壓波動 放鬆心情

更年期女性受荷爾蒙（雌激素及黃體酮）改變，可致血管收縮而令血壓升高，這種高血壓特性是血壓時常波動。陳翠萍解釋：「女士更年期常見徵狀是潮熱和盜汗，面紅紅和感覺體溫上升，都是血管充血、血壓上升的徵狀。」此外，荷爾蒙變化令女士身體不適及情緒波動，甚至外觀的改變帶來壓力，加上工作和生活壓力，亦是引致更年期女士高血壓的原因。

對於更年期輕微高血壓的對策，陳認為最好就是放鬆心情，即中醫學的「調情志」，心情好身體自然好；同時要注意作息，不要過度勞累，睡眠不足亦是血壓上升的原因。適量運動，培養生活興趣，「煩」事看開一點，亦可適量飲用玫瑰花、桂花及茉莉花茶，有助疏肝解鬱，緩和更年期的心情煩躁。

但若在更年期血壓持續超過正常水平，就需要接受治療。「有一名近50歲仍在職場日理萬機的女病人，發現血壓持續高企，不自覺更年期悄悄來到，還以為心情煩躁是工作不如意所致。我處方了活血化瘀及有涼血功效的藥方，她服用後血壓明顯改善。我亦提醒她踏入更年期情緒較易躁動，要放鬆心情和多運動，才是治療的良方。」

‧血脂血糖影響血壓

有很多人認為高血壓是「長者病」，香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆分享，她的個案中有30多歲就出現血壓高。大家常說的三高（高血壓、高血脂、高血糖），為何經常放在一起呢？因為3種病相互關連。「不少人做身體檢查時，量血壓發現偏高，第一個反應以為是攝取鹽分過多，其實這只是其中一個因素。」應同時留意血脂和血糖水平，兩者都會直接影響血壓，從多角度了解身體狀態，才能訂出改善血壓高的方案。

文：張家蕙

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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