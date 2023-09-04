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副刊

健康

醫言有理：維他命B12不足 可致貧血

【明報專訊】貧血乃常見的健康問題，血液內紅血球數量減少，病徵包括面青唇白、氣促心跳及易倦。處理貧血病，必須先找出病因，對症下藥；盲亂服藥，並不可取。

免疫系統失調 阻小腸吸收

貧血病患者的紅血球體積或變大或變小，病因各異。大血球性貧血（macrocytic anaemia）成因包括巨母紅血球貧血（megaloblastic anaemia）及骨髓異常增生綜合徵（myelodysplastic syndrome）。前者成因乃維他命B12或葉酸不足，後者則是骨髓幹細胞（marrow stem cell）出現後天基因突變（genetic mutations）。

85歲陳老太近日出現貧血病徵，同時口腔疼痛、吞嚥困難及手腳麻木，體重下降5公斤；驗血發現陳老太有嚴重貧血，紅血球體積上升，白血球及血小板數量亦偏低。進一步檢查顯示血液維他命B12水平大幅下降，骨髓穿刺確診巨幼細胞貧血症。維他命B12缺乏的常見病因是免疫系統失調，病者體內出現自身抗體（autoantibodies），針對自己胃黏膜（gastric mucosa）壁細胞（parietal cells）及其分泌的內因子（intrinsic factor）蛋白。內因子主要作用是幫助小腸迴腸未端（terminal ileum）吸收維他命B12。自身抗體令內因子缺少，因而阻礙小腸吸收維他命B12。骨髓細胞造血、消化系統黏膜更生及神經細胞的新陳代謝皆需要足夠的維他命B12。陳老太定期注射維他命B12，迅速康復。

紓緩治療 提升血球數量

78歲陳伯早前出現貧血病徵，氣促心跳，全身乏力；驗血發現嚴重貧血，紅血球體積上升，白血球及血小板數量亦偏低。骨髓穿刺確診骨髓異常增生綜合徵，骨髓母細胞（blasts）上升至10%，超過正常的5%，有可能很快轉化成急性髓細胞白血病（acute myeloid leukaemia），預後差。異體造血幹細胞移植手術（allogeneic haematopoietic stem cell transplant）乃唯一根治方法，可惜陳伯年事已高，移植風險太大，不宜接受移植手術。紓緩治療包括輸紅血球及輸血小板，各種血球生長激素或有助提升血球數量。治療骨髓異常增生綜合徵，亦可考慮使用脫甲基治療（demethylating therapy）包括亞扎胞苷（azacitidine）及地西他濱（decitabine），或可控制病情。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

作者簡介：行醫逾卅年，依然滿腔熱血

相關字詞﹕梁憲孫 貧血 紅血球 醫言有理

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