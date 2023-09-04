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兒言自得：平權行動

【明報專訊】平權行動（affirmative action），又稱肯定性行動，源自美國，後來蔓延到加拿大、英國和歐洲。到今天這行動在歐美仍方興未艾。行動的原意，是要社會優惠那些以往因歧視而受到不公平待遇的族群，包括婦女、殘障人士，或因種族、膚色、貧窮、宗教而受歧視的人士等。平權行動的倡議者認為，上述族群因曾受歧視而「輸在起跑線」，因此在就學、就業、升職等需要競爭的範疇，明顯吃虧，以致在社會許多公營或私營機構，尤其是機構的高層代表性不足，必須採用配額制度，讓這些族群有一定數量的成員脫穎而出。

加國「弱勢」找工有「優勢」

退休前曾代表大學到美加多所大學作學術交流。當訪問一所加拿大大學的醫學院時，接待我們的院長問我們有沒有平權行動，他的意思是我們招聘或升遷教授時，有沒有特定配額給女性。看來他很明白殘障種族膚色宗教等歧視在香港院校不是一個議題。我回答說沒有，因為我們是採用「菁英制」（meritocracy），人事聘任升遷是任人唯才，擇優而用，不管應徵者是男是女。他聽了大不以為然，花了十多分鐘向我們說教，講述平權行動是如何如何重要。院長是歐裔白種男士，他的反應並沒有令我感到奇怪，我以前在加拿大醫院工作期間，便已聽不少人說，在加國找工作如想有優勢，必須是婦女、少數族裔兼患殘障。這說法容有誇大，兼謔而且虐，但亦代表部分當地人對平權的看法。

歐洲人侵佔美洲新大陸時，的確逼害殘殺了不少土著，後來從非洲或捕捉或誘買當地黑人到美洲當奴隸，對他們以及他們的後代亦極盡歧視，美洲土著及黑人成為最貧窮，教育水平最低，健康指數例如嬰兒死亡率最差，犯罪率最高的族群。他們被迫在社會最底層討活，難有機會向上游。平權行動，讓他們有一絲指望翻身，也算給予歐洲殖民者後人一個為他們祖先贖罪的機會。即使在今天，種族歧視在歐美，尤其是美國，仍然普遍，平權行動也是平衡種族利益，減少種族衝突的其中一個方法。

大學女生比例上升

那麼香港是否需要平權行動？香港是國際大都會，但不是多種族社會，也沒有明顯的宗教矛盾，若要平權，主要是有關提高婦女地位，讓婦女有更多更好的就學就業機會。以往的香港社會，的確是對婦女不公：男女同工不同酬，女僱員享受不到男僱員的福利，例如房屋津貼、子女教育津貼等。進大學的多是男生，只有少數女生能入讀最高學府。當我入讀醫學院時，班裏女同學人數不足全班同學的20％。但時移世易，香港社會默默地演變，不用搞什麼平權行動，男女在職場上已見不到以前的分別；同工同酬不在話下，許多婦女位列高職，包括領導層；政府的女高官可能比男的還要多。至於最高學府，各大學已有很多年收的女生比男生多；那些培訓專業人士的學科，例如醫科、法律、會計、教育等，都是陰多陽少，護理更不用說了。誠然，基於歷史原因，大學領導都是男的居多，這是由於以往入讀大學的女生不多，能在學術圈子往上爬的更少，但單看學生以及副教授的男女比例，便可預測到不出10年，大學的領導層都會由女性擔當，到時嚷着要搞平權的，可能是男同事了。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

作者簡介：中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事

相關字詞﹕兒言自得 霍泰輝 歧視 同工同酬 男女平等 平權行動（affirmative action）

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