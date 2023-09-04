CDK4/6抑制劑+荷爾蒙治療 雙管齊下 減乳癌復發風險

認清高危復發因素

1.什麼是高危復發因素？

早期荷爾蒙受體陽性乳癌患者的高危復發因素包括：

‧患者有4粒或以上淋巴結受影響，或

‧有1至3粒淋巴結受影響，而腫瘤大過5厘米、病理分化為3期，或Ki-67（細胞分裂指數）≥20%

‧透過基因分析發現高風險

提升無復發存活率

2.除了荷爾蒙治療之外，有沒有其他藥物減低復發風險呢？

現時有兩個重要研究指荷爾蒙治療加上CDK4/6抑制劑，能減低高風險荷爾蒙乳癌的病人復發風險。

（a）Monarch-E研究：約5600名早期高復發風險荷爾蒙受體陽性乳癌患者參與研究，患者分為2組，一組只服用荷爾蒙藥物，另一組除接受荷爾蒙治療外，再配合為期兩年的CDK4/6抑制劑阿貝西利（abemaciclib）。結果顯示，荷爾蒙治療配合CDK4/6抑制劑可減低33.6%復發機率，而4年無復發存活率亦由79.4%增至85.8%。不過，阿貝西利有其副作用，例如腹瀉、白血球降低、疲倦、作悶和頭痛等。

（b）NATALEE研究：這個研究於2023年在美國腫瘤學會會議上發表，當中約5100名早期高復發風險荷爾蒙受體陽性乳癌患者分為2組，一組為對照組，只服用荷爾蒙藥物，而另一組則接受荷爾蒙治療和CDK4/6抑制劑瑞博西利（ribociclib）。服用為期3年的瑞博西利，能提升3年無復發存活率由87.1%至90.4%，數字上不是非常突破，仍有待長遠數據分析。

3.現時有沒有基因分析乳癌病人復發機率？

早期乳癌患者在手術之後，腫瘤標本可作基因表現檢測，如Oncotype DX、Mammaprint、Endopredict、PAM50來估計復發機率，亦可作參考以指引是否需要輔助化療。

不過，不是所有病人都需要做這些檢查。病人還未停經而且已發現有淋巴轉移，基因表現檢測結果未必準確；另外若病人已經有多粒淋巴轉移，即是臨牀數據已表示病人需要接受化療，也不需要作基因分析。

遺傳常見BRCA1、2基因變異

4.需要化驗遺傳性基因BRCA嗎？

約10%至15%乳癌患者是由遺傳所致，若因遺傳引致，病發年紀通常較年輕（通常在停經前），而最常見的基因變異是BRCA1和BRCA2基因。

有以下個人及家族病歷人士，較高機率帶有BRCA變異基因：

．早發性乳癌（於45歲或以前確診）

．早發性卵巢癌（尤其是早於更年期以前確診）

．多宗早發性乳癌及有關癌症（如卵巢癌、前列腺癌、胰臟癌）

． 卵巢癌患者

．乳癌及卵巢癌發生在同一女士身上

． 兩邊乳房皆有癌症

． 男性乳癌患者

．直系或次系親屬曾患乳癌、卵巢癌及前列腺癌

．突變基因攜帶者的直系親屬

． 有些突變基因攜帶者的遠親

早期高復發風險乳癌患者如沒有以上風險，但有4粒或以上淋巴結受影響，也可考慮作BRCA基因分析。

患者如果驗出帶有遺傳性BRCA1或BRCA2，可考慮服用1年PARP抑制劑奧拉帕利（olaparib），以減低復發風險。研究指服用PARP抑制劑可將3年無復發存活率由77.1%提升至85.9%。至於PARP抑制劑副作用包括血細胞數目減低、肚瀉、作嘔和疲倦等。

5.長時間服用荷爾蒙藥物，會否好辛苦？

的確服用荷爾蒙藥物需要很長時間，很多時要5年或以上，開始吃的時候可能會感到潮熱、情緒不穩、疲倦或消化不良等，但服用了2至3個月後，這些徵狀慢慢會減退和習慣。

患者請緊記要保持毅力，不要輕易放棄，開懷面對，還要多做運動，調節體重，以減低荷爾蒙失調所帶來的不適。

文：陳穎樂

（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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