明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

CDK4/6抑制劑+荷爾蒙治療 雙管齊下 減乳癌復發風險

【明報專訊】45歲乳癌病人黃女士，半年前不幸確診2B期、荷爾蒙受體陽性、HER2陰性乳癌，其中兩粒淋巴受癌細胞影響。手術及接受過輔助化療之後，正準備開始荷爾蒙治療。她提出有關乳癌復發和荷爾蒙治療的疑慮，相信很多讀者會感興趣，也和大家分享一下。

認清高危復發因素

1.什麼是高危復發因素？

早期荷爾蒙受體陽性乳癌患者的高危復發因素包括：

‧患者有4粒或以上淋巴結受影響，或

‧有1至3粒淋巴結受影響，而腫瘤大過5厘米、病理分化為3期，或Ki-67（細胞分裂指數）≥20%

‧透過基因分析發現高風險

提升無復發存活率

2.除了荷爾蒙治療之外，有沒有其他藥物減低復發風險呢？

現時有兩個重要研究指荷爾蒙治療加上CDK4/6抑制劑，能減低高風險荷爾蒙乳癌的病人復發風險。

（a）Monarch-E研究：約5600名早期高復發風險荷爾蒙受體陽性乳癌患者參與研究，患者分為2組，一組只服用荷爾蒙藥物，另一組除接受荷爾蒙治療外，再配合為期兩年的CDK4/6抑制劑阿貝西利（abemaciclib）。結果顯示，荷爾蒙治療配合CDK4/6抑制劑可減低33.6%復發機率，而4年無復發存活率亦由79.4%增至85.8%。不過，阿貝西利有其副作用，例如腹瀉、白血球降低、疲倦、作悶和頭痛等。

（b）NATALEE研究：這個研究於2023年在美國腫瘤學會會議上發表，當中約5100名早期高復發風險荷爾蒙受體陽性乳癌患者分為2組，一組為對照組，只服用荷爾蒙藥物，而另一組則接受荷爾蒙治療和CDK4/6抑制劑瑞博西利（ribociclib）。服用為期3年的瑞博西利，能提升3年無復發存活率由87.1%至90.4%，數字上不是非常突破，仍有待長遠數據分析。

3.現時有沒有基因分析乳癌病人復發機率？

早期乳癌患者在手術之後，腫瘤標本可作基因表現檢測，如Oncotype DX、Mammaprint、Endopredict、PAM50來估計復發機率，亦可作參考以指引是否需要輔助化療。

不過，不是所有病人都需要做這些檢查。病人還未停經而且已發現有淋巴轉移，基因表現檢測結果未必準確；另外若病人已經有多粒淋巴轉移，即是臨牀數據已表示病人需要接受化療，也不需要作基因分析。

遺傳常見BRCA1、2基因變異

4.需要化驗遺傳性基因BRCA嗎？

約10%至15%乳癌患者是由遺傳所致，若因遺傳引致，病發年紀通常較年輕（通常在停經前），而最常見的基因變異是BRCA1和BRCA2基因。

有以下個人及家族病歷人士，較高機率帶有BRCA變異基因：

．早發性乳癌（於45歲或以前確診）

．早發性卵巢癌（尤其是早於更年期以前確診）

．多宗早發性乳癌及有關癌症（如卵巢癌、前列腺癌、胰臟癌）

． 卵巢癌患者

．乳癌及卵巢癌發生在同一女士身上

． 兩邊乳房皆有癌症

． 男性乳癌患者

．直系或次系親屬曾患乳癌、卵巢癌及前列腺癌

．突變基因攜帶者的直系親屬

． 有些突變基因攜帶者的遠親

早期高復發風險乳癌患者如沒有以上風險，但有4粒或以上淋巴結受影響，也可考慮作BRCA基因分析。

患者如果驗出帶有遺傳性BRCA1或BRCA2，可考慮服用1年PARP抑制劑奧拉帕利（olaparib），以減低復發風險。研究指服用PARP抑制劑可將3年無復發存活率由77.1%提升至85.9%。至於PARP抑制劑副作用包括血細胞數目減低、肚瀉、作嘔和疲倦等。

5.長時間服用荷爾蒙藥物，會否好辛苦？

的確服用荷爾蒙藥物需要很長時間，很多時要5年或以上，開始吃的時候可能會感到潮熱、情緒不穩、疲倦或消化不良等，但服用了2至3個月後，這些徵狀慢慢會減退和習慣。

患者請緊記要保持毅力，不要輕易放棄，開懷面對，還要多做運動，調節體重，以減低荷爾蒙失調所帶來的不適。

文：陳穎樂

（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕基因分析 荷爾蒙治療 抑制劑 淋巴 癌治準繩 乳癌

上 / 下一篇新聞