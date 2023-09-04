明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

澤星寄語：關於科技的思考

【明報專訊】人工智能聊天機械人ChatGPT可算是近來最熱門的話題，不同界別的人士都在討論這項嶄新科技將會如何影響人類的生活。有些人擔心ChatGPT會淘汰某些職位甚至行業，另一些人則認為，人工智能仍須依賴人類輸入資料才可運作，至少短期內難以取代人類。畢竟這項科技仍在迅速發展，尚未定型，其影響是好是壞，目前難以定論。

坦白說，我對ChatGPT的認識仍是有限，但在生活中應用甚至融合ChatGPT所屬的生成式人工智能（generative artificial intelligence, GenAI），已是大勢所趨。最近香港大學亦宣布，將於2023/24新學年起，把GenAI全面融入課程，提升學生對GenAI的認知能力和應用技巧。同時大學也積極培訓教學人員，讓他們可將GenAI應用在教材設計、教學活動等範疇，並制定相關的評核機制，確保學生有效而負責任地使用這項嶄新科技，維持學術誠信的最高標準。

我們身為師長，在學習新事物方面，往往比不上喜歡探索、勇於嘗試的學生，但我們也不應因而抗拒，只是在採取任何行動前，必須考慮得更周全。面對新科技的興起，我所關心的不僅是怎樣操作和運用，而是對醫學教育、研究和臨牀應用所帶來的影響。

其實在人工智能之前，科技的迅速發展已大幅改變了人類的生活。在我求學的時代，要找資料就必須上圖書館，想旅行遠足就先要學會使用地圖和指南針。可是如今在電腦或手機上打幾個關鍵字，就可以得到答案。暫且撇開內容準確程度的問題，這種隨時隨地可以獲得相對準確資訊的便利，可謂顛覆了學習的目標、內容和方法。既然資訊日新月異、唾手可得，學習就不應再側重記憶和背誦。在資訊爆炸的環境下，培養學生辨別、組織、分析和運用資訊的能力，反而更形重要。如果教學的目標或重點出現這些改變，課程內容和教學方法應如何調整？我們應怎樣協助學生在新的學習環境和課程中，同樣達到應有的學術水平？這些都是我一直深思的問題。

建議課程設計容許學生參與

面對瞬息萬變的社會，應如何制訂教學的內容，以切合社會的需要，同樣是我十分關心的議題。我們常說「教學相長」，其實是指老師與學生互相交流、啟發和獲益的過程。按照這個原則，未來的教育制度能否容許學生參與課程設計，由他們告訴師長，他們所熟悉的科技可以怎樣有效地幫助學習？時至今日，我認為由教師或教授主導學習的內容和方法已有點不合時宜，學生的參與也是十分重要的。與其由我們指定學生要學什麼，不如聽聽他們的意見，了解他們需要什麼。說到底，未來屬於年輕人，只要我們建立合適的平台及途徑，讓他們發揮潛能和專長，相信對年輕人、對整個社會都有益處。

作者簡介：港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：劉澤星（港大醫學院院長）

[健康]

相關字詞﹕人工智能聊天機械人 人工智能 香港大學 港大醫學院 劉澤星 澤星寄語

上 / 下一篇新聞