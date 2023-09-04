新療法+學共存 拯救難治性抑鬱

所謂難治性抑鬱，即患者先後使用2種或以上抗抑鬱藥，每種藥劑量足夠，患者依從醫生指示準時用藥，但經過6至8周後，其抑鬱病徵都無法減少一半或以上。

死亡風險較一般抑鬱患者高52%

港大、中大及英國倫敦大學學院等學者，自2014年開始跟進全港8223名在公立醫院確診抑鬱症的新症病人，為期6年。其間有1479人（18%）經歷了2次治療失效，需接受第3種治療，屬難治性抑鬱；當中78人（5.3%）在該6年間離世。分析發現，這類患者較常有自殘行為，綜合死亡風險較一般抑鬱病人高52%；部分人也會罹患心臟病、慢阻肺病、糖尿病等慢性疾病。

「他們是重症中的重症。」參與研究的中大精神科學系教授陳秀雯表示，難治性抑鬱值得關注，因為病人不單自殺率更高，抑鬱情緒亦影響身體其他機能，「心臟病多些，與自殺無關之死亡率也上升」。

今年38歲的思敏，在高壓家庭及校園欺凌下成長，19年前開始先後患上思覺失調、抑鬱症及驚恐症。她在2016年首次計劃輕生，寫下遺書，相約好友吃飯道別，幸朋友察覺異常，慰問了一句：「你是否想自殺？」那刻她當場嚎哭，且接受對方勸告打消念頭。

然而，她在2017年經歷好友輕生過世，既自責又遺憾，導致抑鬱復發；2018年中，思敏常常出現幻聽：「我站在商場圍欄，覺得地下有人對我說：『下來吧，你跳下來會很舒服！』」她察覺到病情復發，自行往急症室求醫。同年8、9月，她跟家人鬧翻，被送往醫院，在病房以牀單3度上吊。

思敏在精神科病房留醫4個月後出院，在撒瑪利亞防止自殺會接受輔導，再加入「同路人」支援小組，遇到其他面對喪親之家屬，才明白自己並不孤單。時至今日，思敏仍在接受治療，每天服用3種精神科藥物。近月，她又經歷同事輕生，抑鬱情緒惡化，幻覺幻聽再現，遂主動要求精神科提早覆診及加藥，並尋求心理輔導。

回顧歷年應對抑鬱，她強調：「輔導和藥物最幫到我，藥物可控制病徵，當沒有幻覺幻聽，人會清醒些、精神些，就可以接受輔導。當聽得入耳，便可梳理性格和行為上的謬誤及問題，可以想辦法去改變一些行為。」

陳秀雯直言，難治性抑鬱患者未必可斷尾，但陸續有新的療法。除了傳統腦電盪療法（electroconvulsive therapy，ECT），多間公立醫院亦相繼引入腦磁激治療（transcranial magnetic stimulation，TMS），以非入侵性磁場直接刺激大腦左前額葉區域，令腦細胞活躍起來。中大研究顯示，70名患重症抑鬱病人使用TMS後，六成人的抑鬱徵狀改善超過一半。

噴鼻「K仔」新藥 須小心使用

另一款有顯著效果的是噴鼻藥物艾氯胺酮（esketamine），屬於俗稱「K仔」氯胺酮其中一個有效分子，但只是很微量，可針對大腦NMDA受體，幫助神經元重新連結。艾氯胺酮在北美很常用，在香港亦已經註冊，病人首個月要每周噴鼻2次，其後相隔1至2周噴鼻1次，整個療程為期半年。

「這治療很快起效，有病人完成第3次治療，說未試過狀態那麼好。」中大早前做臨牀測試，先後向6名難治性抑鬱患者處方噴劑，當中4人療效相當好。目前，威爾斯親王醫院已引入藥物，供病情適合的病人使用。陳秀雯重申它不是「神藥」，並非所有抑鬱重症都見效，對躁鬱症或精神分裂症患者亦未必有效果。同時，由於有濫藥風險，必須在醫院或診所接受療程，病人用藥後需接受醫學監察數小時，也有可能出現作嘔或反胃等副作用。

她寄語嚴重抑鬱病人，要與醫護合作按時按量用藥，且學習與病共存：「心理治療、認知行為治療等，學習了解自己發病的特質、在疾病中自處，改變一些價值觀或想法，對自己多點包容……不一定要斷尾，像糖尿、血壓高的病人也不能強求單靠生活來調控。」

思敏則呼籲還有自殺念頭的抑鬱病人，給自己多一個機會，告訴值得信賴的人：「在對的時間找對的人，原來有人會發現、留意你做什麼，真正愛你的人，一聽到你這想法，會第一時間來救你！」

溝通建立「病識感」 更勝強迫求醫

不少精神科病人「病識感」低，拒絕求診或不肯服藥，怎麼辦？

抑鬱症及驚恐症患者思敏，以及妻子是抑鬱症康復者、香港家連家精神健康倡導協會主席周萬長，兩人都強調若患者缺乏病識感，不願接受治療，會影響復康進展；家屬強迫患者接受治療，隨時有反效果。

病識感，即患者知道自己患病，願意配合就醫及治療；同時也牽涉有關疾病的經驗，例如知道自己出現了病徵，明白為何要診治，治療的重要等。

現於精神健康綜合社區中心擔任活動幹事的思敏，以同路人身分，向家屬提供教育及支援。她直言部分情緒病患者不承認有病，甚至反斥家人「我無病，你才有病」。她忠告，若患者並非有自殺或傷人危險，別強迫患者求診，或「捉」他們入院，「若強行叫白車，即使入到醫院，醫生開到藥，如他們不承認患病，也不會持續食藥」！

思敏重申，家屬需要跟患者有良好溝通，有助「收風」，病者願意分享他們想法或病情，「但如果關係差，你永世不會知道其狀况」。即使患者不肯求醫，家屬可憑其覆診紙，代表患者到專科門診見醫生，反映患者新近狀况。

思敏以自身經驗為例，患者要有病識感，才明白用藥前後之分別，認知藥物療效，「每次病發或接近病發，會立即求助，令自己不會掉進谷底」。當患者感到家屬的愛與關懷，一旦病情生變，家屬提出陪伴覆診，亦較易獲患者正面回應。

家屬宜先建互信 再逐步了解

周萬長不諱言，糖尿病、心臟病等慢性病患者，容易有病識感，反觀抑鬱、躁狂等精神科病人，因認知及情緒受影緒，尤其在病發時，或較難明白治療的重要。要慢慢讓患者恢復病識感，家人先要在溝通下工夫，與患者建立了互信，便可在對方情緒穩定時，找合適時機了解其拒絕就醫或服藥之原因，讓對方認識發病先兆，並分析其情緒波動時間，以至未有治療之後果。周強調，家屬在患者復元過程中扮演重要角色，家人要多認識情緒病資訊，當局亦應加強向家屬提供相關培訓。

■抑鬱症患者很怕聽到的說話

1. 你可以積極一點嗎？

2. 你有病，就服藥吧！

3. 你其實可以選擇令自己好過一點！

4. 你不要想那麼多！

5. 你不去想，便不會有事，就不會有抑鬱！

6. 你開心點吧，不要再想過去的事了！

7. 開心要做人，不開心又要做人，為何要不開心呢？

8. 你看我那麼多壓力，都無抑鬱啦！

資料來源：抑鬱症患者思敏、中大精神科學系教授陳秀雯

■精神病患者家屬資源一覽

浸信會愛羣社會服務處精神康復者家屬資源及服務中心

查詢：2560 0651

網址：carer.bokss.org.hk

家連家精神健康倡導協會

查詢：2144 7244

網址：www.familylink.org.hk/home.html

香港精神健康家屬協會

查詢：5606 7551

電郵：hkarm1994@gmail.com

防止自殺及情緒支援24小時求助熱線

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

明愛向晴軒：18288

生命熱線：2382 0000

協青社：9088 1023

文：譚以和

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]