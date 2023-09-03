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2023年9月3日星期日
星期日生活
周日話題：香港的颱風 帝國的想像
颱風的樣子
風雨中的人
同場加映：專訪《塵默呼吸》導演李維 沉默的餘音
影像特區
誰人日記：打風
阿貓阿狗：#202 蘇拉
開門讀書：華格納時代的重臨
無名周記：傳媒的沉默 遲來的MeToo
老少女之麻糬周記！
圖文城市：「華音奇幻：AI劉德華音樂與藝術的交響」
平安祭：鄉關何處
周日話題：九龍醫院的日軍「慰靈塔」
放心寫作：#54 一頭栽進去
讀者來信：情感的語言
評影習寫：「不想再去記錄500年不變的事」 內蒙草原的母子《臍帶》
劇透紙背：《給現在的我》 不簡單的戲劇性電影
家明雜感：八十年代 兩個米高傳奇
影片簡評
單元連載：香港書64
星期日文學‧香港流行曲如何踏上本真之路（中）——說故事的實驗
{古生物「復原」達人}張宗達 復原古生物 平衡藝術與科學
餐桌共學：雜碎 初代美式中菜
無定向學堂：豈止甜酸苦鹹鮮！ 電子舌頭 細嘗食物千百味
ways of seeing：安塞姆‧基弗煉製黃金時代 黑暗裏的希望之光
健康點部署：地點方便 養成習慣 公園開班 街坊蛻變愛運動
未來城市：內地文青鍾情港文化 深度遊滿足精神需求
阿貓阿狗：#202 蘇拉
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【明報專訊】作者•李香蘭
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周日話題：香港的颱風 帝國的想像
颱風的樣子
風雨中的人
同場加映：專訪《塵默呼吸》導演李維 沉默的餘音
影像特區
誰人日記：打風
阿貓阿狗：#202 蘇拉
開門讀書：華格納時代的重臨
無名周記：傳媒的沉默 遲來的MeToo
老少女之麻糬周記！
圖文城市：「華音奇幻：AI劉德華音樂與藝術的交響」
平安祭：鄉關何處
周日話題：九龍醫院的日軍「慰靈塔」
放心寫作：#54 一頭栽進去
讀者來信：情感的語言
評影習寫：「不想再去記錄500年不變的事」 內蒙草原的母子《臍帶》
劇透紙背：《給現在的我》 不簡單的戲劇性電影
家明雜感：八十年代 兩個米高傳奇
影片簡評
單元連載：香港書64
星期日文學‧香港流行曲如何踏上本真之路（中）——說故事的實驗
{古生物「復原」達人}張宗達 復原古生物 平衡藝術與科學
餐桌共學：雜碎 初代美式中菜
無定向學堂：豈止甜酸苦鹹鮮！ 電子舌頭 細嘗食物千百味
ways of seeing：安塞姆‧基弗煉製黃金時代 黑暗裏的希望之光
健康點部署：地點方便 養成習慣 公園開班 街坊蛻變愛運動
未來城市：內地文青鍾情港文化 深度遊滿足精神需求
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