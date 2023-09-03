颱風路徑變幻莫測，同一個10號風球，有人在網上大呼平平無奇，有人在遠方思念着親朋，有人擔驚受怕一晚無得瞓，有人一夜無電，盡是狼狽。也有不少人抵着風雨緊守崗位，救人救急。風暴過後，各區多宗塌樹爆玻璃水浸仍不倖免，也有人受傷，但整體平安過渡。

風暴來前，有內地遊客接受電視新聞訪問說，居住地沒有颱風，正好可以感受一下颱風的樣子。百年前英人覺得颱風好難搞又麻煩，記者用鏡頭和文字記下眼見的樣子，蘇拉來說，至少不算面目猙獰，或問廣大風暴下當值無補貼的保安和清潔工，他們也許有大不同的感受。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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