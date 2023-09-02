明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

Logitech超精準電競耳機 殺敵神器

【明報專訊】在電競世界中，一對好耳機有助玩家「先聲奪人」，掌握每一下腳步聲、每一個敵軍動靜。以專業級電競選手為用家對象的Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED耳機，第2代最大賣點是首度採用新開發的石墨烯50毫米驅動單元Pro-G Graphene。90%由石墨烯製成的多層振膜，令驅動單元更堅固輕巧，確保音訊同步，失真度更低，帶來更精準的聲音細節和聲音辨位能力。耳機同時支援DTS Headphone:X 2.0，表現出親臨其境的環繞音效，幫助玩家準確鎖定敵人位置。

旋轉關節透氣耳墊 長戴舒適

Logitech G今次亦與職業玩家合作設計，PRO X 2 LIGHTSPEED耳機使用耐用且輕盈的鋁材料和鋼製框架，可旋轉的關節，配備可更換的人造皮革或透氣絲絨耳墊，長期佩戴都依然保持舒適。6毫米可拆卸的心形收音咪桿，結合G Hub濾波器和Blue VOICE軟體技術，提供清晰穩定的通話質素。

另一方面，新耳機也改良了LIGHTSPEED、藍牙、3.5毫米音訊等有線、無線連接技術，確保連接時穩定可靠。此外，耳機單次充電最長可以使用50小時，無線連接範圍最遠多達30米。●

■Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED規格

阻抗：38ohms

頻率響應：20Hz-20,000Hz

連續使用時間：50小時

其他：藍牙5.2

重量：345g

售價：$2199

查詢：3898 4900（Logitech）

上 / 下一篇新聞