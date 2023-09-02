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e之選：Oladance「莫比烏斯環」耳機 空氣傳導零負擔

【明報專訊】入耳式耳機雖然更隔音，但長戴會令人感覺不適，甚至有可能弄傷耳道。由Bose前主管創立的新進耳機品牌Oladance，剛推出一款賣相時尚的全開放式耳機OWS Pro（圖），讓用家享受零壓力、零堵塞的佩戴感受；同時運用多項專利技術，精準還原各種音頻細節。

23×10毫米雙層單元還原細節

全開放式耳機的音質通常是最大考驗，因此OWS Pro空氣傳導音效技術上落足工夫。耳機的傾斜設計，確保聲音準確聚焦在雙耳，兩邊耳機各搭載23×10毫米雙層喇叭單元，精細還原聲音細節，提供飽滿音質，減少高頻失真。升級的「動態EQ」和「虛擬低音增強」技術提供強勁低音和立體聲效，讓用家在觀影或遊戲時更有沉浸感。「專注模式」則運用自家研發技術，過濾日常生活中的中高頻噪音，助使用者保持專注。

OWS Pro的外形設計參考了「莫比烏斯環」，搭配柔性鈦絲記憶耳掛和寬闊支撐面。「三點一弧」的掛耳式設計，加上耳機的貼耳部分使用100%醫用級液態矽膠製作，既舒適佩戴，也確保耳機不易鬆脫。全開放式設計讓使用者能聽到環境聲音，適合戶外運動，IPX4級防水規格讓耳機不受汗水和雨水影響。另外耳機提供3種預設音效模式，分別是均衡、低音和人聲，用家可以透過手機App切換，甚至進一步細微調校。

「能量鎖」保續航16小時

OWS Pro的通話質素亦非常出色，皆因每邊耳機各載搭3支收音咪，並採用定向聲場演算法技術，抵消外部噪音和風聲，令通話更清晰之餘亦減少交談內容外泄。新開發的Super Smart Bone聽力保護技術，能模擬「聽小骨」的工作原理，動態計算並調整聲音能量，以免過大音量傷害用家聽力。

兩邊耳機配備150mAh高密度鋼殼充電池，並搭載「能量鎖」技術延長電池壽命。單次充電可達16小時續航時間，快充功能則可在15分鐘充電使用6小時。●

■Oladance OWS Pro規格

頻率響應：20Hz-20,000Hz

連續聽歌時間：16小時、58小時（配合充電盒）

充電時間：約2小時

其他：IPX4、主動式降噪、藍牙5.3、15分鐘快速充電使用6小時

重量：13.8g（單邊耳機）、73.6g（充電盒）

售價：$1698

查詢：2891 2819（LRT）

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