明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

機身更細單元更大 增頭部追蹤 Sony降噪耳機王 點頭即接call

【明報專訊】坊間的無線耳機選擇繁多，傳統大廠與新興品牌林立，無論是降噪耳機、運動耳機、電競耳機都面對很大競爭。即使是口碑甚佳的真無線降噪耳機Sony WF-1000X系列，都要不斷改良來保住招牌。早前第5代WF-1000XM5推出，不單更輕更細更好聲，還新增追蹤頭部移動的功能，有來電時點點頭即時接聽，提升使用體驗。

加添收音咪 降噪力如虎添翼

作為Sony真無線降噪耳機王牌系列的WF-1000X，今年推出第5代，降噪這個賣點當然是重點加強。首先今代增加收音咪的配置，兩邊耳塞都搭載3支咪（上代為2支），包括雙向反饋米高峰。同時，全新的V2處理器與高清降噪處理器QN2e攜手合作，通過控制6支咪的陣列，加強降噪效果，而且可因應使用者的環境自動調整。

WF-1000X系列耳機一向體積偏大，未必人人受落。今代耳機盡力減磅，每邊僅重5.9克，比上代7.3克輕了不少，體積亦減少25%。然而Dynamic Driver X驅動單元的尺寸卻不減反增，由6毫米增至8.4毫米，從而帶來深邃的低音和清晰的人聲。耳機同時支援LDAC和DSEE Extreme技術，以表現出高解析音樂的細緻音色；360 Reality Audio功能則能營造親臨其境的音樂體驗。記者試聽時的高中音都比上代出色，而且因為降噪效能再提升，隔音效果更好，音質會更純粹。

AI分析人聲 通話更清晰

第5代新增賣點「頭部追蹤技術」，可根據頭部移動來調整聲場，例如聽歌時聲音方向可保持相同，不會因頭部搖動而改變；玩遊戲時則可讓聲音因應玩家動作，營造出從不同方向傳來的效果。此技術還可用於接聽電話，用家可設定點頭來接聽電話，搖頭來拒接來電。但須留意，頭部追蹤僅適用於部分型號手機或遊戲。

說到接聽來電，今代耳機在通話語音中加入了AI演算法，可從不同環境之中準確地分辨用戶的語音；配合骨傳導感應器，直接感應用家的頭骨震動，從而分辨出用家的人聲，將背景噪音分隔出去，即使在嘈雜環境中，都能提供清晰的通話質素。

說話時自動停播音樂

第5代耳機的外形更圓滑，耳塞配合人體工學設計，模仿人耳形狀並使用特殊材料加強貼合，減輕耳朵壓力，佩戴時更舒適和穩定。新耳機集成了多項智能功能，如自動播放功能，根據使用者的喜好調節音樂播放時間。今代也支援speak-to-chat功能，用家開口說話時自動停播音樂，聊天結束後自動重新播放；多點連接功能則讓耳機同時連接兩部藍牙設備。●

■SONY WF-1000XM5規格

頻率響應：20Hz-40,000Hz

連續聽歌時間：8小時（關閉主動降噪）、6小時（開啟主動降噪）

充電時間：約1.5小時（耳機）、約2小時（充電殼）

無線編解碼器：SBC、AAC、LDAC、LC3

重量：5.9g（單邊耳機）、39g（充電盒）

售價：$2490

查詢：2833 5129（Sony）

文：JJ

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕藍牙耳機 真無線耳機 無線耳機 耳機

上 / 下一篇新聞