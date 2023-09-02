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知多啲：昔日風暴消息 靠發炮發布

【明報專訊】早前香港天文台署理高級科學主任蔡振榮、科學主任呂旭昇在香港天文台網誌發表一篇名為〈「風炮」的簡史〉的文章，提及在香港正式使用數字熱帶氣旋警告信號系統（1917年）前，如何向航海人士及本港居民發佈熱帶氣旋消息。「其實天文台成立之前，船政廳（海事處前身）已經會用風炮發出熱帶氣旋警報，後來由天文台接手。」蔡振榮說根據資料顯示，當時的風炮位於尖沙嘴水警總部（現1881 Heritage位置），透過發炮次數通知維港兩岸的居民做好防風準備，「1響代表有烈風（相當於8號風球），2響代表有颶風（相當於10號風球），3響代表風向急速轉變（因風眼通過再次進入眼壁的強風範圍）。」不過，由於風炮發出的聲量有限，在1906年發生的丙午風災中未起實際作用，所以自1907年開始改為點燃炸藥，並在向航海人士展示的非本地信號旗杆上掛上一個黑色十字符號；1917年再改為數字熱帶氣旋警告信號系統。

文中又指出根據紀錄，第一次鳴放風炮的時間為1884年8月21日，不過在這次鳴炮時，天文台及蚊尾洲監測站均沒有錄得烈風紀錄，記者笑問是否天文台有紀錄以來第一次颱風誤報？蔡振榮說嚴格來說也算是誤報，不過考慮到當時的預測完全缺乏科技支援，即使是誤報也情有可原。●

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