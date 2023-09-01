奶黃月新味 粒粒士多啤梨

香醇微甘茶味帶出奶香

全新迷你水果奶黃月餅，在甘香奶黃中混入酸甜有致的水果芳香，帶來新舊交融的滋味。士多啤梨奶黃月餅用上澳洲士多啤梨果乾，配上完熟的果蓉、果醬等，與幼滑奶黃結合後，蛋香中滲入濃郁士多啤梨味，入口更有粒粒果肉，層次十足，食味豐富帶實在感，絕非人造色素及香精能媲美。充滿熱帶風情的芒果熱情果奶黃月餅，滑順細緻的奶黃以芒果及熱情果的酸甜提味，餅師同樣用上果乾、果蓉及果醬，其中果乾更選用菲律賓芒果乾，果香特別濃郁，與熱情果味結合後，清甜香氣在口腔內悠轉迴盪，配一杯果茶更是賞心樂事。

月餅以茶入饌，是半島精品店向來傳統，每年他們均會挑選不同茶品與奶黃月餅結合，以茶香俘虜茗茶控。半島早餐茶以宜人的茶香深受歡迎，茶葉來自印度私人茶莊，全人手採摘後製成紅茶，做茶湯後混入奶黃，香醇微甘的茶味可帶出奶香，亦可化解甜膩，甘醇餘韻在口腔縈繞，令人回味無窮。

朱古力布朗尼 加入月餅行列

朱古力布朗尼奶黃月餅的靈感來自酒店從前大受歡迎的招牌甜品布朗尼，全個月餅均用上法國產朱古力，中間的布朗尼雖然不是流心，但香軟幼滑帶微微甘甜，還有點點果仁碎豐富層次，不甜不膩，完全重塑當年的布朗尼甜品口感，為酒店長期粉絲帶來意想不到的驚喜。●

■半島精品店

地址：尖沙嘴梳士巴利道半島酒店商場

查詢：2696 6969