藝文青：本地小說改編 死亡遊戲闖小熒幕

劇集至截稿為止播出了3集，劇情上許多懸疑處有待解答，討論劇情的話言之尚早，在此想先分享3個與劇情無關的劇集看點。此劇導演陳健朗，憑《手捲煙》獲得第40屆香港電影金像獎的「新晉導演獎」，他是少數有能力拍攝類型片的年輕導演，警察和黑幫互相追捕、廝殺的畫面拍得甚為精彩，他也是《手》的編劇之一，所以播出前筆者對此劇有很大期待。

資深劇場演員任表演指導

第一，演員。因為此劇以校園為背景，劇組自然要找看上來比較年輕的演員，最後導演讓不少新演員「擔大旗」，觀眾也有新鮮感，飾演主角何晞賢和楊悅盈的，分別是歐鎮灝（George）和邱彥筒（Marf），他們又同時是男團P1X3L和女團COLLAR的成員，看來這個時代做明星，歌影視三棲發展是基本要求。另外看片尾字幕，會見到香港少有的崗位表演指導（acting coach），由活躍於舞台劇界的張錦程及李頊珩擔任，香港電視劇導演如此重視演員演技，也是難得。

第二，音樂。主題曲《仍有心跳脈搏》由本地獨立重型樂隊Maniac和Marf合唱，筆者看過Maniac的表演數次，沒想到Maniac那些聽不到任何歌詞，以咆哮方式唱出的歌能成為劇集主題曲，這首歌倒能聽見「請你不要忘掉我」這樣清楚的吶喊，也許是如此剛烈的曲風才能表達死亡遊戲絕望中尋找希望的感覺。片尾曲《別》，則來自獨立樂隊Bad Math專輯Missing Narrative。

第三，原著。這部劇集由在連登討論區發布的網絡小說《已讀不回死全家》改編而成。香港以死亡遊戲為主題的小說不少，筆者印象最深刻是2013年高登討論區上，張晨的《封鎖維園年宵，來一場死亡遊戲》。其實劇集與原著差異不小，畢竟小說體裁較容易交代角色的動機和心理描寫，劇集改編時必須設計更多橋段和情節讓觀眾看見角色的掙扎，頭3集的改編也做得不錯。讀者想重溫小說的話，筆者推薦大家到連登討論區看2017年的小說帖文，作者何晞賢非常願意跟讀者交流，甚至會主動承認作品的漏洞再修改，最後小說被拍成劇集，非常勵志。●

文：劉螢

[文化力場]