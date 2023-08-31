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Star Chic

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star chic：國際級天后Beyoncé 度身訂製 舞台展時尚魅力

【明報專訊】Beyoncé去年推出第7張專輯Renaissance，並隨即宣布於今年5月起展開Renaissance World Tour世界巡迴演唱會，這位擁有史上最多格林美獎的天后走遍歐美多地演出，其間更穿上多個設計名師為她特別打造的舞衣，成為巡迴演唱會的一大亮點，同時亦展現出貴為天后級人馬的時尚魅力與霸氣。

近年韓國K-pop界幾乎佔據整個時尚圈，一眾火紅女團、男團的成員均成為一線品牌的代言人，每次現身公開場合時，為了維持特定的時尚風格，總會如穿上「制服」般把品牌天橋上的造型照搬上身，以符合品牌形象或要求。雖然他們成為了極具商業價值的「帶貨王」，不過卻限制了他們表達自我風格和個性，形象也受到束縛。反之，放眼國際流行文化界，即使潮流偶像會穿名牌服飾，但當他們與設計師合作時，卻會根據自己的喜好和需求，穿上獨一無二的服裝，借用獨特形象，讓自己在競爭激烈的演藝娛樂行業中脫穎而出，當中的表表者，莫過於正在舉行世界巡迴演唱會的Beyoncé。

貴為國際級天后，Beyoncé的巡迴演唱會行頭自是與別不同，全是頂級品牌為她度身訂製的設計，當中有Gucci、Louis Vuitton、Fendi、Loewe、Alexander McQueen及Dolce&Gabbana等，統統是讓大家趨之若鶩的名字。不過，站在品牌角度來看，能夠在這個世界級的巡迴演唱會曝光，自然可以為品牌帶來極大價值，甚至能提高其市場地位。而要得到Beyoncé與她的團體的青睞，當然需要滿足天后的要求。

Renaissance World Tour世界巡迴演唱會以disco音樂風格為主題，同時宣揚黑人女性的力量，Beyoncé在整個巡迴演唱會中，一直以貼身連身衣風格示人，透過突顯玲瓏浮突的豐滿曲線身形，來展露出黑人女性的美態。為切合形象，一眾品牌都將她的標誌風格與專輯Renaissance的視覺理念結合，絕多數都是緊身的catsuit設計，並用上珠片、金屬元素，變成很「Beyoncé式」的風格造型，雖然看起來相當華麗，不過部分品牌的設計亦因而失去了本身的風格與格調，例如Gucci的銀色織物束腰連身衣配過膝流蘇長靴造型，或是Dolce&Gabbana那套透視鑲水晶的緊身catsuit，似乎都欠缺了品牌原有特色，也許會令品牌fans感到失望。

「聰明」設計 突顯品牌圖案

要數在芸芸造型中較為「聰明」的設計，相信是Louis Vuitton現任男裝創作總監Pharrell Williams為Beyoncé親自設計的黑色連身衣。他巧妙地將品牌著名的方格圖案改造，變成閃亮的水晶刺繡，至少保留了品牌的簽名式設計。另一甚為獨特出色的造型是Diesel為她訂製的trompe l'oeil牛仔印花連體衣，造型源自Glenn Martens的標誌創作美學，將恍如人體第二層皮膚的貼身連體衣結合trompe l'oeil牛仔印花，並綴以灰色閃石，塑造出牛仔錯視效果。出自Jonathan Anderson手筆的Loewe錯視覺效果連身衣，同樣充滿玩味，其靈感來自品牌最近一季時裝騷上的一襲裙子，成功把自家設計搬到天后身上。●

WHO: Beyoncé WHERE: Renaissance World Tour 2023 WARDROBE: Alexander McQueen, Diesel, Dolce&Gabbana, Fendi, Ferragamo, Gucci, Loewe, Louis Vuitton, Stella McCartney

查詢：Alexander McQueen 2653 8468（K11 MUSEA店） Diesel 2729 2699（K11 MUSEA店）

Dolce&Gabbana 2525 5815（太古廣場店） Fendi 2524 1339 （置地廣場店）

Ferragamo 2234 7388（ifc店） Gucci 2199 7728（海港城店） Loewe 2522 0996（置地廣場店）

Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店） Stella McCartney 2801 6793（置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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