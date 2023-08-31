明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
The Buzz

Life & Style

the buzz：晉身可持續時裝大賽總決賽 港設計師 為環保時尚獻策

【明報專訊】保護環境是人類的責任，亦是新一代的使命。放眼時尚界，近年不少新進時裝設計師都在創意中注入環保理念，例如透過可循環再造物料設計服飾，以減少廢料源頭為目標，為可持續發展盡一分力。雖然時代進步，但要將垃圾堆中的「廢物」變成時裝，似乎還不容易被普羅大眾接受。一個可持續時裝設計大賽，從2010年起不斷鼓勵年輕設計師發揮創意，透過可持續及循環再造的設計方式改變時尚產業，今屆便有2名香港代表晉身總決賽。

環保時尚機構Redress每年都以可持續時裝為主題舉辦設計大賽，旨在啟發及教育新進時裝設計師，以最少浪費為大前提，應用可持續設計技巧和創意，以減少時裝業界廢料和推廣循環經濟。一如既往，2023年度「Redress設計大賽」吸引了來自全球不同地區的設計師參與其中，今年便有2名本地年輕設計師方思敏（Mandy）及梁皓琳（Jasmine）成功入圍，將於9月中旬參加總決賽。每名入圍者的作品都注入了解決紡織廢料問題的創新方案，例如重新把牛仔碎布製成有用的布料，將塑料和電子廢料改造成裝飾品，以及採用零廢棄的刺繡技術，糅合裁剪過程中多餘的微小布料碎片於設計之中。

豐富色彩和柔軟布料 滿足身心靈

Mandy由於小時候已擁有高䠷的身形，因而有機會接觸模特兒走騷活動，從而對時裝產生興趣。打從中學時代開始，Mandy已參與大大小小的比賽，加深她對時裝的認識。入讀大學選科時自然選修時裝，畢業後進入了YDC（香港青年時裝設計家創作表演賽），更立志擁有個人時裝品牌，順理成章踏上時裝設計師之路。

關注可持續發展時裝議題的她，希望透過參加比賽，深入了解可持續時裝的可能和發展，並在自己的創作中貫徹可持續理念。對於可持續時裝，Mandy認為這是世界時裝行業的重要議題之一，「只有生命周期長、品質良好的服裝，才可以減少服裝行業對地球的污染」。要做出好的可持續發展設計當然不容易，Mandy指出所需的金錢和時間成本均更高：「 市場上未必有龐大的顧客群體，在設計款式同時要考慮多個因素，例如經營成本。」另外，雖然Mandy在香港當上時裝設計師只有短短一年，但她已感受到香港時裝業逐漸式微，很多布廠、加工廠製衣人員都逐漸退休，令香港時裝生產鏈出現斷層。不過她依然為夢想而堅持下去。「看見此情形令我萌生為香港時裝業出一分力的理念，希望有更多像我一樣的年輕設計師在行業繼續出一分力，令香港時裝行業重拾以前的光芒。」

Mandy筆下的設計走classic romance風格路線，她尤其注重女性的自然美態，希望透過大自然元素和用色，讓穿者得到身心靈的滿足。「服裝上的豐富色彩和柔軟布料質感，可以讓人達到身心靈滿足的感覺，透過不同表達手法如印花、釘珠等主題圖案，表達出人的內心感受。服裝上柔軟或硬朗的剪裁，則讓人表達出溫柔和自信的性格，從而提高身心的愉悅感和幸福感。」

不應過度使用單一物料

至於另一入圍總決賽的設計師Jasmine，則希望透過參加Redress設計大賽來反思自己的設計方向，她認為時裝設計師對環境應該肩負更大的社會責任。「設計可持續時裝雖然限制多，但有趣，在設計服飾的初段，已經考慮到由物料選擇、以至送到消費者手上時，服裝能否採取可持續發展的生產策略，以減少環境破壞以及對生態的影響。」 另外，Jasmine認為業界應該推廣不同類型的天然物料和再生物料，「因為過度單一使用其中一種物料，也會令生態失衡」。視推動可持續時裝為目標的她，指出單靠自己一人之力並不足夠，認為業界與公眾亦一起參與。「平時工作選取原材料時，會首先考慮使用環保或可持續物料，雖然要用較高成本，但仍會盡力游說上司，希望為業界做到微小的改變，以感染更多時裝公司邁向可持續發展的道路。 」 ●

查詢：Redress www.redress.com.hk

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕可持續發展 時裝 Redress設計大賽

上 / 下一篇新聞