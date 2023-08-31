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showcase：優雅藤格紋 戴妃愛不釋手 推陳出新 經典袋款變奏

【明報專訊】手袋對很多時尚品牌來說都是成功的關鍵，Maria Grazia Chiuri自2016年當上Dior女裝創意總監後，便為品牌推出一個接一個的熱賣袋款，突顯了她在設計與商業上的過人能耐。除了Maria Grazia Chiuri入主後的新袋款，她亦為品牌歷久不衰的Lady Dior不斷推陳出新，在品牌一眾袋款中力保至高無上的經典地位。

Maria Grazia Chiuri自2016年擔任Dior的女裝創意總監以來，所推出的手袋均深受女士青睞，例如感覺隨性兼具大容量的Dior Book Tote、造型雋永的Saddle馬鞍袋，還有既優雅又實用的Dior Caro、30 Montaigne和Dior Bobby等。不過即使有眾多熱賣袋款，卻暫時未有一個能挑戰Lady Dior在品牌中的崇高地位。

Lady Dior於1995年面世，當年英國戴安娜王妃到訪巴黎，獲當時法國第一夫人Bernadette Chirac贈予一款Dior全新手袋作禮物。戴妃對此愛不釋手，之後經常挽着手袋的不同款式出席公開場合。因此品牌為這款手袋命名為Lady Dior。手袋的設計充滿建築線條的簡約美感，袋身搭配cannage藤格紋則帶出優雅質感。不同的材質和裝飾，在每個季度讓Lady Dior不斷推陳出新，甚至將其形狀稍為改動，變奏成Lady D-Joy、Lady D-Lite和Lady 95.22等新袋款。

跨界別交流 為袋款注入生命力

這些年來品牌還邀請來自世界各地的設計師和藝術家參與Lady Dior As Seen By和Dior Lady Art企劃，進一步為袋款注入生命力。品牌亦將於9月2至17日在首爾聖水洞的品牌概念店，舉辦Lady Dior Celebration展覽，展出包括由24個著名韓國藝術家創作的42件作品，再次透過重新詮釋Lady Dior，作出一次跨界別的創意美藝交流。●

查詢：Dior 2524 8277 （置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：MeiYen（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam、Tifa Tai

■editor's pick：衣飾手袋佈滿巴黎地圖

Dior經常在不同季度，推出全新主題和美藝裝飾，再整合各成衣和配飾成為一個全新系列。以Plan de Paris圖案為主角的全新膠囊系列，於Maria Grazia Chiuri主理的2023春夏時裝騷首度亮相，圖案設計風格猶如一張古老的地圖，以此呼應巴黎的大街小巷，包括品牌創辦人Christian Dior拾得幸運星的聖奧諾雷市郊路（Rue du Faubourg Saint-Honoré），以及匯聚卓越品質和手工造詣的Dior旗艦店所在的蒙田大道30號（30 Avenue Montaigne）。

系列除了各式衣櫃常備服裝外，當然包括王牌袋款Lady Dior，其他包袋鞋履如Dior Book Tote、Lady D-Lite、J'Adior密頭高跟鞋和Dway拖鞋等，均點綴了這幅古老雅致的巴黎地圖。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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