François Pinault Collection：「偶像派」藝術

【明報專訊】在威尼斯市內有兩個展館的François Pinault Collection，時而合體時而分離，當下則分別在兩個地點舉行兩個展覽。Bruno Racine策劃於Punta della Dogana舉行的Icônes，用上Icon一字兩義為主題，一方面呈現以宗教偶像畫作為靈感的作品，貼合市內宗教背景，另一方面則是以世人典範及具象徵意義的文化符號為藍本的藝術。當中不少有趣作品，最具像而貼題的有Maurizio Cattelan的作品La Nona Ora,1999（A），或Danh Vo的Christmas （Rome）, 2012, 2013，直接與宗教連線。藝術館特約作品則有Joseph Kosuth創作的An Object Closed Upon Itself? （Adieux）, 2022，以Simone de Beauvoir及Jean-Paul Sartre的對話為基礎，不純粹留於人像。在Palazzo Grassi舉行的相展CHRONORAMA. Photographic Treasures of the 20th Century，亦與前者的主題暗合，按年代展出Condé Nast Archive的經典原裝人像作品，如Irving Penn為已故美國總統甘迺迪拍攝的照片及William Klein掌鏡下的法國新浪潮導演Jean-Luc Godard（B），都能看到時裝集團與藝術品之間的連繫。