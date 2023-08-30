廚房說書人：梟雄愛鮑魚

鮑參翅肚，以鮑魚居首，它是否最好吃？正所謂「食無定味，適口者珍」，但其歷史比魚翅悠久，卻可肯定，且是早了1500年。

首先得講清楚，古時叫「鮑魚」的，未必就是今天的鮑魚，反而指的是鹹魚。子曰：「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭」，這裏說的鮑魚之肆，是指賣鹹魚的地方；又或者《史記．秦始皇本紀》：「會暑，上轀車臭，乃詔從官令車載一石鮑魚，以亂其臭」，這裏指的，也是用鹹魚之臭，蓋過外巡時猝然駕崩、秘不發喪的秦始皇，在車上發出之屍臭。

古時鮑魚叫鰒魚

古時鮑魚反叫鰒魚。《漢書．王莽傳》提到：「莽憂懣不能食，亶飲酒，啗鰒魚」；曹植《求祭先王表》也提到父親曹操喜吃鮑魚：「先王喜食鰒魚，臣前已表得徐州臧霸送鰒魚二百枚，足以供事」。從中可見，先後盜漢室江山的兩大梟雄王莽和曹操，原來都喜吃鮑魚，這個題材甚至讓蘇軾東坡用了來寫詩，《鰒魚行》內有兩句：「兩雄一律盜漢家，嗜好亦若肩相差」，只可惜，文獻中並無提到，兩人啖的鮑魚之煮法。

今天我們食而滋味的，是所謂「溏心鮑魚」，以老雞、火腿、赤肉、排骨等熬湯，再以湯汁把鮑魚在砂煲內煨煮3天3夜，其間火候控制至為關鍵，才能把鮑魚煮至軟糯、溏心、入味。正如上篇提到，這種烹調方法出自「阿一鮑魚」，它甚至得到中國領導人鄧小平垂青，讚歎：「因為國家有開放政策，才有這麼好的鮑魚吃！」從此讓「阿一鮑魚」美譽不脛而走。不知是否梟雄都愛吃鮑魚，除了以上3位外，海峽對岸也有知音，他就是李登輝，且更為此鬧出一場風波。

「三頭鮑」風波

話說1997年，春節剛過，楊貫一到台灣表演廚藝，李登輝順道邀請他到總統府到會，那次李也品嘗了鮑魚、魚翅和燕窩，且大為讚賞。不料，事後傳媒得悉，大加炒作，並傳出他當晚享用的是當時每隻要2至3萬新台幣的頂級「三頭鮑」（一斤只有3隻的大鮑魚），批評總統實在太奢華，一時間輿論鼎沸，《中國時報》和《聯合報》兩大報以社論加短評，就事件炮轟多日，至於電視上播放的論政和諷刺時弊節目，批評和挖苦更不計其數。

結果，連累楊貫一要親身飛台灣，開記者會為李登輝澄清，說當晚吃的並非「三頭鮑」，而是細隻得多的鮑魚而已，况且海峽彼岸的大陸和香港，以至泰國、新加坡很多地方的領導人，其實都有吃過由他親手烹煮的鮑魚，所以不用少見多怪。經這次解釋之後，這場「三頭鮑」風波才告慢慢平息。●

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文：蔡子強​（隔周刊出）