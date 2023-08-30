明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

廚房說書人：梟雄愛鮑魚

【明報專訊】上篇因為「阿一鮑魚」楊貫一去世而寫了鮑魚，意猶未盡，今篇繼續。

鮑參翅肚，以鮑魚居首，它是否最好吃？正所謂「食無定味，適口者珍」，但其歷史比魚翅悠久，卻可肯定，且是早了1500年。

首先得講清楚，古時叫「鮑魚」的，未必就是今天的鮑魚，反而指的是鹹魚。子曰：「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭」，這裏說的鮑魚之肆，是指賣鹹魚的地方；又或者《史記．秦始皇本紀》：「會暑，上轀車臭，乃詔從官令車載一石鮑魚，以亂其臭」，這裏指的，也是用鹹魚之臭，蓋過外巡時猝然駕崩、秘不發喪的秦始皇，在車上發出之屍臭。

古時鮑魚叫鰒魚

古時鮑魚反叫鰒魚。《漢書．王莽傳》提到：「莽憂懣不能食，亶飲酒，啗鰒魚」；曹植《求祭先王表》也提到父親曹操喜吃鮑魚：「先王喜食鰒魚，臣前已表得徐州臧霸送鰒魚二百枚，足以供事」。從中可見，先後盜漢室江山的兩大梟雄王莽和曹操，原來都喜吃鮑魚，這個題材甚至讓蘇軾東坡用了來寫詩，《鰒魚行》內有兩句：「兩雄一律盜漢家，嗜好亦若肩相差」，只可惜，文獻中並無提到，兩人啖的鮑魚之煮法。

今天我們食而滋味的，是所謂「溏心鮑魚」，以老雞、火腿、赤肉、排骨等熬湯，再以湯汁把鮑魚在砂煲內煨煮3天3夜，其間火候控制至為關鍵，才能把鮑魚煮至軟糯、溏心、入味。正如上篇提到，這種烹調方法出自「阿一鮑魚」，它甚至得到中國領導人鄧小平垂青，讚歎：「因為國家有開放政策，才有這麼好的鮑魚吃！」從此讓「阿一鮑魚」美譽不脛而走。不知是否梟雄都愛吃鮑魚，除了以上3位外，海峽對岸也有知音，他就是李登輝，且更為此鬧出一場風波。

「三頭鮑」風波

話說1997年，春節剛過，楊貫一到台灣表演廚藝，李登輝順道邀請他到總統府到會，那次李也品嘗了鮑魚、魚翅和燕窩，且大為讚賞。不料，事後傳媒得悉，大加炒作，並傳出他當晚享用的是當時每隻要2至3萬新台幣的頂級「三頭鮑」（一斤只有3隻的大鮑魚），批評總統實在太奢華，一時間輿論鼎沸，《中國時報》和《聯合報》兩大報以社論加短評，就事件炮轟多日，至於電視上播放的論政和諷刺時弊節目，批評和挖苦更不計其數。

結果，連累楊貫一要親身飛台灣，開記者會為李登輝澄清，說當晚吃的並非「三頭鮑」，而是細隻得多的鮑魚而已，况且海峽彼岸的大陸和香港，以至泰國、新加坡很多地方的領導人，其實都有吃過由他親手烹煮的鮑魚，所以不用少見多怪。經這次解釋之後，這場「三頭鮑」風波才告慢慢平息。●

（本版刊出的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：蔡子強​（隔周刊出）

相關字詞﹕楊貫一 李登輝 鄧小平 曹操 王莽 鰒魚 鮑魚 廚房說書人 蔡子強

上 / 下一篇新聞