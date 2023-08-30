明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

酒米魔術師的清酒 以「而今」勉勵活在當下

【明報專訊】酒友日前來訪，感嘆近年社會紛擾，親朋離散，於是我拿出了一支「而今」與他共勉。「而今」獲譽為「小十四代」，但我看重的不僅是這清酒的品質，還有其名字的意涵。

「而今」語出日本禪師道元的「​​いはくの今時は人人の而今なり」，道元在南宋時代渡海到中國學法，後來將曹洞禪帶回日本；禪語「而今」（*見作者註）的意思，根據前陣子爆紅的日本佛法音樂人藥師寺寬邦的解釋，「當下在轉瞬間便變成過去，因此應該盡力活在當下」，他在YouTube又說，世界的局勢轉變還會持續，我們要做的，就是不要焦躁，感謝眼前事物，好好過每一天。藥師寺僅是宏觀解說，但也正好讓我們自行對號入座。

木屋正酒造第6代傳人大西唯克在2005年推出「而今」這個銘柄名字的時候，也是秉持這個理念，寓意「不受過去或未來所拘束，努力活好當下」。他有這樣的感觸，與他接手家族生意時不太順遂不無關係。

大西家本身是木材商，隨領主搬了到三重縣的名張，才乘勢造起酒來（之前這欄目談「作」時說過三重縣的「味酒鈴鹿國」典故），所以在1818年開業時喚作「木屋正」，他們後來有兩個銘柄「高砂」與「鷹一正宗」十分知名。

100多年後，三重縣的清酒業不再蓬勃，大西唯克本身也沒打算繼承家業，他在大學念機械工學，畢業後就加入了大企業雪印的乳業部，工作十分穩定。只是家族生意到了存亡之秋，大西唯克才決定去學造酒，他先是到廣島的酒類綜合研究所學習，那時他帶了家裏釀製的「高砂」到學校做評測，得到的評價卻令他十分沮喪，儘管他也覺得家裏釀的酒不太好喝，他成年以來一直都只是喝啤酒。

現在人們常說「而今」是下一個「十四代」或者「小十四代」，因其風格有點相似，但價錢卻相對宜人（不過近年都開始升得很貴了）；而事實上「十四代」對大西唯克也有重大影響，因為他首次覺得清酒好喝，就是因為喝過了「十四代」。

與「十四代」風格相近

之後，大西唯克便開始苦思怎樣才能釀製美味的清酒，首先他跟能登杜氏（首席釀酒師）學法，學習低溫發酵及傳統袋吊「雫酒」的方法，即是不加外力去壓榨酒液，而是讓酒液順其自然地漏出來，這方法極耗時，但酒體比一般的上槽壓榨會順滑得多。「十四代」的絕學「七垂二十貫」其實便是袋吊法的一種，難怪「而今」亦帶點類同的風格。

其次，他利用曾在乳業4年的工作經驗，革新了釀酒設備和工作流程，其中一項是異常注重清潔衛生。他認為：「釀酒時防止工作人員接觸不必要的東西，非常重要。」因此其酒造總是打掃得一塵不染，抹布也經常潔淨，確保不會滋長細菌。

尋找能產生甜味和鮮味的香氣

大西唯克又說：「我尋找的是一種能產生甜味和鮮味的香氣，同時又能減少苦澀及刺激感的味道。這一切取決於米飯發揮的方式，一不小心就可能失敗。」是的，他另一個成功秘訣正是非常了解各種酒米的特性，釀造過程中總能發揮出酒米的優點，難怪他獲譽為「酒米魔術師」。

我在數年前（應該未夠10年吧）的一個清酒節才第一次認識「而今」，因為其產量不多，所以價格比一般清酒要貴，但相比現時四合瓶（720ml）款式動輒數百上千元，一升瓶（1800ml）最少3000元已便宜得多；但那時我最深印象的不是價錢，而是其採用各種酒米的作品竟有很高的辨識度，之後我喝得多了，對這感覺也愈來愈強。

山田錦 雄町 八反錦各有風格

品牌的幾款大路之選均能簡單分辨出來，例如山田錦的華麗、雄町的厚實與八反錦的果香等，其他較少用的酒米亦很有獨特風格。「朝日」是岡山縣的原生米種，本是食用米，但也可用作為酒米，米不會太黏，製造出來的酒有濃郁飯香；「愛山」顆粒比山田錦大，栽種不容易，是給「十四代」捧紅的酒米，「而今」用起來也很上手，品牌做的愛山有芒果及菠蘿的優雅果香，口感豐富。

「白鶴錦」本身是由白鶴酒造花了12年開發，從山田錦演變出來，暫時很少酒造採用，但大西唯克最愛「玩米」，又怎會放過這新鮮米種？他做的白鶴錦有種清新的柑橘香氣，十分特別。「神之穗」則是酒造所在地三重縣出產的米種，在2008年由「越南165號」及「夢山水」兩款酒米交雜而成。三重縣因為是伊勢神宮所在地，獲譽為「神之國」，因此這款酒米也被稱為「神之穗」，「而今」的神之穗有桃的香氣，伴隨着宜人的酸味。

都說大西唯克愛「玩米」，他還有很多使用了不同酒米的作品，我也還未有機會一一品嘗。套用他的說法，「事到而今艱難的時代，應盡最大努力活下去」，而我的詮釋是，事到而今，唯有喝下去。

*作者註：禪語「而今」的日語羅馬拼音是Nikon，但清酒「而今」則是Jikon。●

■胡蘇

曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕神之穗 白鶴錦 愛山 朝日 山田錦 雫酒 酒米 清酒 十四代 而今

上 / 下一篇新聞