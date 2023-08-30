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鏤空表橋 欣賞機芯結構 陀飛輪青銅表 散發復古魅力

【明報專訊】放暑假並非學生的專利，不少外國鐘表品牌總部都有在夏天放長假的習慣，趁着7、8月休養生息。不過，Panerai今年卻好像沒怎樣停下來、休息過。自3月表展後，幾乎每個月也發表新作，這些新表在上周悉數到港，大家終於可以一睹真身。

今次Panerai帶來的10多隻腕表，全數是年初表展時未曾曝光的作品，當中最搶眼的應該是PAM1284 Radiomir Tourbillon Bronzo腕表。品牌6月時在紐約市中心麥迪遜大道（Madison Avenue） 開設了全球最大專門店Casa Panerai，當時便率先展出此枚新作。名為Casa的新店是品牌的新概念，保留原有建築裸露的紅磚，並沿着牆面打造近30呎長的沉浸式立體時間軸，透過展品展示品牌史上的重大里程碑，包括原始機械裝置的複製品、多項專利與證書的副本，以及互動式腕表模型。空間佈滿柔和圓潤的意大利家具陳設，在不同角落也能看到跟品牌息息相關的海洋元素。工匠以斑斕藍色樹脂精心打造牆面，模擬繽紛的海底世界。

Radiomir Tourbillon Bronzo腕表是品牌首次在45毫米青銅表殼中裝置陀飛輪機芯，青銅材質會隨着不同的佩戴與使用習慣，透過天然氧化過程留下獨一無二的舊化質感，散發復古魅力，配搭柔軟的棕色復古小牛皮表帶和歷久彌新的錐形表冠，突顯Radiomir系列的特點。但當然腕表的焦點是精心設計的專利陀飛輪，創新的框架裝置會圍繞垂直於平衡擺輪的軸線旋轉，每30秒旋轉一圈，而非傳統的每分鐘一圈設計。全新設計的鏤空表橋，也能讓大家更清楚欣賞陀飛輪結構，並用上創新ALD沉積氧化鋁工藝塑造軍綠色外貌，令整體感覺更復古。

超輕鈦金屬腕表僅115g重

除了擴充銷售點，品牌最近也積極發展不同界別的合作擴充版圖，例如攜手德國高級汽車改裝品牌Brabus推出PAM1403 Submersible S eTitanio腕表。腕表用上47毫米eTitanio再生鈦合金表殼，以100%回收鈦金屬製成粉末並運用直接金屬雷射燒結技術（Direct Metal Laser Sintering, DMLS）製造。專利的DMLS鈦金屬製作過程能突破傳統製表技術，打造出更輕巧、外觀質感比以切割方法製作更一致的腕表結構。品牌透過高功率光纖雷射燒結技術，從零開始將一層又一層的鈦金屬粉末融合，化為實心材質塑造成形。在講求極其準確的疊加過程中，每次雷射燒結都會形成厚度僅0.03毫米的薄層，此技術能在無損物料強度及防水性能下，製作出中空結構的表圈。DMLS鈦金屬腕表僅115g重，表殼只佔23.6g。相較一般鈦金屬表殼，以新技術打造的表殼減輕約30%。

另一個為腕表「瘦身」的部分，是品牌去除了多餘材質，製成極簡設計的鏤空結構。品牌原創的專利偏光水晶玻璃日期顯示功能，數字唯有在小型日期顯示窗方才會「現身」。腕表內的紅色裝飾細節呼應Brabus的美學。微型自動上鏈系統提供3日動力儲存，GMT功能配備雙色第二時針以及AM/PM指示功能。腕表限量177枚，向Brabus創立年份1977致敬。

美洲杯帆船賽新系列

說到品牌覆蓋的領域，當然也包括大海。在即將開始的第37屆美洲杯帆船賽期間，Panerai將再度擔任意大利Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊官方贊助商。為協助船隊揚帆逐浪，品牌推出一系列共5款Luna Rossa主題腕表。其中PAM1519體驗版Luminor Luna Rossa Chrono Carbotech碳纖維計時腕表限量37隻，購買此款腕表的客人可在意大利Cagliari尊享特別體驗，有機會與Luna Rossa帆船隊船員參與多項的帆船和海洋主題活動及工作坊。Carbotech碳纖維材質由碳纖維薄片與高科技聚合物PEEK（Polyether Ether Ketone聚醚醚酮）以特定溫度高壓壓縮而成，堅固耐用。腕表設有航速刻度標，用於測算帆船在既定航程內的平均速度。

首次換上40毫米表殼的PAM1404 Luminor Luna Rossa Quaranta BiTempo兩地時腕表則為旅行者而設，第二時區的時針尖端採用紅色鍍層處理，與Luna Rossa船隊船帆顏色呼應。PAM1408 Luminor Luna Rossa Quaranta腕表採用40毫米黑色DLC類鑽碳塗層精鋼表殼，搭配藍色太陽放射紋表盤，3時和9時位置分別設日期顯示和小秒針。以上3款Luminor腕表均配備混合物料表帶，飾有Luna Rossa字樣條紋標識。另外2款則為Luminor Due Luna Rossa腕表，其中PAM1378腕表採用直徑38毫米的拋光精鋼表殼，搭配白色Saffiano皮帶，PAM1381腕表則採用42毫米拋光精鋼表殼，配備灰色混合物料表帶。

Luna Rossa以外，今年Luminor Due系列亦推出淡彩色表盤設計的38毫米腕表，分別有天藍、淡綠及嫩粉色選擇。三文治表盤分兩層塗抹上色，營造由上而下的深淺色漸變效果，Super-LuminNova夜光物料讓腕表在黑暗中綻放綠色光芒。拋光精鋼表殼配密封底蓋，金屬鏈帶設計靈感來自品牌Luminor系列獨有的表冠護橋裝置，弧形鏈節與表冠安全鎖的半橢圓形線條一脈相承。●

查詢：8200 3033

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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