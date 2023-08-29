辣媽CEO：身教就是家教

秉承我阿媽即是他們婆婆的養育宗旨，「食得瞓得」這兩個基本功，細細個就要開始練。幸不辱命，「瞓得」這個基本功，大小T兩人細細個就十分了得。想起來確實慶幸，大小T滿月就坐飛機去探親，自此不管乘坐什麼交通工具，一坐低就瞓，差不多抵達就自然醒。至於「食得」，大T自出娘胎一馬當先穩打穩紮，小T細個稍遜一籌，不過非常努力追落後。如今大小T好似龍鳳胎咁，已經不相伯仲。

不懂得尊重為何物

每當有父母拿出「細細個係咁㗎啦！BB仔唔識，係會嘈㗎啦！」這些冠冕堂皇闊佬懶理大模廝樣的回應，從不理其他人感受，不懂得尊重為何物時；還要強詞奪理扣人帽子，不包容就是沒愛心、不理解時，你說有多討厭就有多討厭！我討厭的不是不懂事的BB和孩子，而是他們不知所謂的所謂父母！

韓媽帶BB坐長途機 為乘客準備糖果耳塞

反面教材，大家見得多，網上流傳一個非常正面的教材。有韓國媽媽帶着4個月的BB坐長途飛機，從首爾到三藩市探望家人，媽媽擔心BB不適應會哭鬧，所以預先為乘客準備200多份糖果耳塞小禮物，並附上一張對其他乘客可能造成不便及滋擾的致歉字條，希望多多包涵體諒。這個BB在媽媽的教育之下，長大後會成為一個怎麼樣的大人？

孩童哭叫阻止不了，但抱到餐廳外哄逗，不妨礙其他人進食，父母做得到吧？BB要換尿片，去廁所更換是常識吧？大便小便除了有氣味之外，還有不衛生更是有礙觀瞻！

放任孩子在酒樓食肆餐廳隨處亂跑喧嘩，根本不負責任，撞到人搞破壞，一句唔好意思、對唔住都沒有！慚愧二字在某些父母之中根本從缺。說真的，討厭的孩子是由討厭的父母的討厭教育中養育出來的。

最要不得的，是父母當着孩子面前，在公眾場合粗口橫飛，小則口角繼而動武，這些場面大家在網上還見得少嗎？觀眾網友七嘴八舌剝花生睇熱鬧，忽略了真正的受害人，是現場徬徨無助的孩子們吖！孩子在這種父母的教育之下，長大後會成為一個怎麼樣的人？

想深一層，出生率不斷下降，未嘗不是一件好事！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第464期]