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Happy PaMa 教得樂 第464期

Happy Pa Ma

半職爸爸：作文3件事

【明報專訊】受邀分享「講故事」心得，心得說不上，只是分享一些想法。一個故事要講得好，說來話長，有時不經雕琢，渾然天成，便是最好的故事，有時苦心經營，反而不好。不過在大部分情形，想講好一個故事，或者想作好一篇文章，可以留意3件事。對於小學生作文，我尤其覺得不妨參考。

自己經歷過的 也要蒐集資料

第一、資料蒐集。很多人以為：這件事我經歷了，還要找資料嗎？但是，根據我多年傳媒採寫經驗，一個故事，如果事前事後做適當的資料蒐集，故事就會變得可信、豐富，而且包含更多層次。如果你寫一件不幸的事，蒐集資料時，發現當天「居然」正好就是黑色星期五，相信你寫的時候，能夠發揮的地方會更多，寫出來也會更有趣。

此外，如果你寫養狗，能夠引述關於狗的名言，例如「我愈了解人我愈喜歡狗」；又或你能寫出「根據一些專家說法，狗未必是最聰明的動物，但是狗是最能讀懂人類表情的動物」，你的作文內容一定會比較豐富。在資料蒐集過程中，說不定一些有趣的發現，甚至會幫助你決定寫作的題旨。

有趣的觀點其實就是故事

第二、不同的觀點。很多人以為，故事本身有趣就有趣，故事本身不有趣就不有趣，其實，故事的元素，包含了情節和特別的表達方式。有時，情節本身可能不大有趣，可是轉換了一個視角，用另一個人的觀點看事情，不有趣的故事就成了有趣的故事。

譬如，白雪公主和後母的故事，白雪公主的視角，我們耳熟能詳；後母的視角，近年亦有電影採用而成為一套別開生面的故事。可是作為國王，他的太太（後母）要毒殺女兒，國王（如果健在）感覺會怎樣？真的沒有察覺到一點蛛絲馬迹嗎？有辦法化解危機，將怨恨化成相親相愛嗎？還是，悲劇正是由他一些不自覺的行為導致？

孩子要寫一篇文章講養狗，習慣講自己眼中的狗，講自己的感覺，可是調換角度，在狗的視角之下，牠經歷了什麼呢？有了不同的角度，孩子能夠寫出別出心裁的文章，也更容易成為能夠體諒別人處境、有同理心的人。

幸福的感覺來自重複

第三、重複或者呼應。很多人認為應避免重複，可是，不冗贅的重複，其實是藝術領域其中一種重要手法，例如音樂的主題再現，例如畫作之中線條和顏色的呼應。在藝術上，重複之所以重要，是因為我們明明知道，創作需要變化，但我們並不容易察覺，重複正是在千變萬化之中的船錨，讓大海中自由航行的船，不致漂流到讓人憂懼的不可知之處。

有人說，幸福的感覺其實來自重複。每天睡醒，看見那人的臉，看到太陽照常升起，就是幸福。一個故事，一個主角，歷盡波折，修成正果，如果最後他流落異鄉，你覺得故事還沒有完結，只有他回到了某個家鄉（物理上或心理上的），你才會有鬆了一口氣的圓滿感覺。所以首尾呼應，或者伏筆，並不是為了驚奇，而是讓人在驚濤駭浪之中得到安慰。作文如是，人生如是。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第464期]

相關字詞﹕名人KOL 親子筆陣 張帝莊 半職爸爸

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