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副刊
Happy PaMa 教得樂 第464期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：應使得使 使得自在

【明報專訊】男孩窮養鍛煉獨立，女孩富養增長氣質？坊間對這類題材有很多討論，但老實說自己從沒被說服過。總覺得，只要懷抱平常心，真誠生活就好。更何况，這是哪門子的性別定型啊？

但是家庭的金錢觀，確實牢牢長在我們身上。我成長於上世紀八十年代，基層父母拼命掙錢提供溫飽，爸爸除正職外，還兼差開計程車和送外賣，媽媽則在工廠當女工，日日埋首衣車。還記得某夜她加班後，竟在巴士上被扒手割破手袋偷走辛勞所得，回家又氣又累，哭得撕心裂肺，真是窮人的夢魘。猶幸是，跟同時代很多香港人一樣，我們都坐上了經濟起飛的那條船，物質生活慢慢改善。

慳儉是美德 還是無形桎梏？

這樣長成的我，認定慳儉是美德。念中學時好友來訪，我先引領她參觀老爸的絕活：這部冷氣機不用錢啊，是別人丟出來我爸修好的！兩張書桌也是街上檢來的，翻新得不錯吧！我還「同場加映」自己手作的真皮筆袋，來自人棄我取的穿洞梳化。好友一句「虎父無犬女」，我立即樂開花。

可是幾年後我出來工作，要採訪高級時裝店，站在光潔的玻璃門前窺看裏頭的大氣佈置時，突然萌生一種怯——彷彿自己不屬這裏，進去會被看穿。此前我曾多次經過，卻一直過門不入，從前以為那不是「我的茶」，卻沒想到竟是自卑。這才發現，基層生活留給我的，不獨是美好的惜物觀念，還有一種桎梏，只是我不自覺而已。

追求自己的生活 別為享受而內疚

真是重要的自我體察，從此我有意識地嘗試克服那種無形約制。我的生活方式依舊，但努力不被侈華的生活方式嚇怕；間中享受也不必內疚，即使負擔不來，只要能夠自在地欣賞就好（或不欣賞也好），重點是我是自由的。當然，我的「慳妹」個性也透過身教承傳給孩子了，所以有時候也會起意一起體驗，像是今天不如不去茶餐廳，來個英式下午茶？畢竟，試過了才能分辨那是否自己追求的生活，又或者其他生活方式更令自己愜意？

八月，我們一家搬到加拿大念書，正是這種生活實踐的新考驗。孩子把商品上的標價，一一換算為港元甚至新台幣，然後咋舌。未來的學習，是一方面建立對這邊物價的認知，另一方面慢慢「脫敏」，尤其不要再自虐地把它換算成新台幣。

要「應使得使」，也要「使得自在」，前者是老爸從前給我的家庭教育，後者是我對自己和孩子的期許。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第464期]

相關字詞﹕蘇美智 親子筆陣 名人KOL 小學雞媽媽

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