明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第464期

Happy Pa Ma

荒失失在加家：突如其來的新成員

【明報專訊】今年我們家過了一個不一樣的暑假，原因是我們參加了一個交流生活動，有一個日本小朋友在我家寄宿3個多星期。這名14歲的男孩名為慎也，在這個暑假成為了我家暫時的家庭成員，也成為了我12歲兒子的好朋友。

日本男孩 暑假寄宿

說回這個活動，其實是由一個曾在日本教學的加拿大人及本地的日本協會所舉辦，每年暑假都會有一些日本的小朋友過來居住一段時間。和一般的交流團不同，這些小朋友並沒有固定活動，主要是與寄宿家庭一起生活，以體驗當地生活為目標，同時亦可訓練一下他們的英語交流能力。而為了令他們更容易適應，除了要配對寄住家庭中小朋友的年齡、性別外，亦要求日籍小朋友與當地小朋友住在同一房間。

由於疫情關係，這個活動已停辦了2年，而慎也是在12歲時申請的，也是申請者中年齡最接近我家兒子的小朋友。在他還沒有從日本過來時，我們一家都覺得日本人十分愛整潔，我家會不會太過凌亂呢？日本人的飲食文化不同，又會否令他不能適應呢？這些問題隨着他的到來，發覺是我們太多心了。

愛甜不愛菜 加家規防偏食

慎也初到我們家，看似是一個內斂的小朋友，說話並不多。由於他在日本經常打籃球，因此最初主要活動都是出去我家對面的籃球場打波，不過不到一個星期，就發現他和我家，甚至一般的香港小朋友的生活習慣並沒有太大分別。他說話不多是因為怕用英語溝通，在多番鼓勵下也漸漸開始多說話，最後離開時我發現他比我家兒子更愛說話；而他也和我們對日本人的理解有所不同，房間的衣物總是散落一地，愛吃零食多於正餐，其實和一般的小朋友沒有什麼區別。

還記得慎也剛到我家時，曾問及我家有什麼house rules需要遵守，當時是沒有，但在共同生活了幾天之後，我們給他加上了一條house rule，就是一定要吃蔬菜，因為他完全不吃蔬菜。而入屋時也有問過他有什麼是不吃，他說沒有，結果原來他不吃生番茄、粟米、蝦等，最愛吃炸雞、薄餅和漢堡，更愛吃甜食，因此每次一聽到出去吃薄餅、漢堡和雪糕，他都會興奮得整個人彈起來。

為了令他的生活不會太沉悶，每個星期六日都會安排活動，包括去露營、戶外噴水池、戶外泳池、商場、夏令營等，有時也會到其他香港小朋友家玩耍。還記得我有個朋友跟我說，他認識的日本小朋友都是很有禮貌的，但慎也入屋不叫人。我只能夠說，作為一個暫時離開了父母的孩子，其實只會變回一個普通的小朋友，一般小朋友會有的問題，他都會有，而不是因為他是日本人，就不會出現，我當然亦會提醒他要有禮貌，但不能因為他是日本人，就將他們國家的文化放到這個小朋友身上。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第464期]

相關字詞﹕親子筆陣 吳一鳴 荒失失在加家

上 / 下一篇新聞