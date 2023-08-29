荒失失在加家：突如其來的新成員

日本男孩 暑假寄宿

說回這個活動，其實是由一個曾在日本教學的加拿大人及本地的日本協會所舉辦，每年暑假都會有一些日本的小朋友過來居住一段時間。和一般的交流團不同，這些小朋友並沒有固定活動，主要是與寄宿家庭一起生活，以體驗當地生活為目標，同時亦可訓練一下他們的英語交流能力。而為了令他們更容易適應，除了要配對寄住家庭中小朋友的年齡、性別外，亦要求日籍小朋友與當地小朋友住在同一房間。

由於疫情關係，這個活動已停辦了2年，而慎也是在12歲時申請的，也是申請者中年齡最接近我家兒子的小朋友。在他還沒有從日本過來時，我們一家都覺得日本人十分愛整潔，我家會不會太過凌亂呢？日本人的飲食文化不同，又會否令他不能適應呢？這些問題隨着他的到來，發覺是我們太多心了。

愛甜不愛菜 加家規防偏食

慎也初到我們家，看似是一個內斂的小朋友，說話並不多。由於他在日本經常打籃球，因此最初主要活動都是出去我家對面的籃球場打波，不過不到一個星期，就發現他和我家，甚至一般的香港小朋友的生活習慣並沒有太大分別。他說話不多是因為怕用英語溝通，在多番鼓勵下也漸漸開始多說話，最後離開時我發現他比我家兒子更愛說話；而他也和我們對日本人的理解有所不同，房間的衣物總是散落一地，愛吃零食多於正餐，其實和一般的小朋友沒有什麼區別。

還記得慎也剛到我家時，曾問及我家有什麼house rules需要遵守，當時是沒有，但在共同生活了幾天之後，我們給他加上了一條house rule，就是一定要吃蔬菜，因為他完全不吃蔬菜。而入屋時也有問過他有什麼是不吃，他說沒有，結果原來他不吃生番茄、粟米、蝦等，最愛吃炸雞、薄餅和漢堡，更愛吃甜食，因此每次一聽到出去吃薄餅、漢堡和雪糕，他都會興奮得整個人彈起來。

為了令他的生活不會太沉悶，每個星期六日都會安排活動，包括去露營、戶外噴水池、戶外泳池、商場、夏令營等，有時也會到其他香港小朋友家玩耍。還記得我有個朋友跟我說，他認識的日本小朋友都是很有禮貌的，但慎也入屋不叫人。我只能夠說，作為一個暫時離開了父母的孩子，其實只會變回一個普通的小朋友，一般小朋友會有的問題，他都會有，而不是因為他是日本人，就不會出現，我當然亦會提醒他要有禮貌，但不能因為他是日本人，就將他們國家的文化放到這個小朋友身上。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第464期]