家庭有教：透過P. A. D. 學好英文字

P：Playing About 玩起文字來

當孩子學習新詞語時，家長不妨與孩子玩遊戲，例如以接龍遊戲，連接意思及性質相近的詞語（happy–joy–delighted– pleased...），或比較性質類近、而具有不同意義的詞語（round vs. square、happy vs. sorrowful）。另一方面，家長可以和孩子刻意思考「不屬於」這些新詞的外觀或功能的字眼，例如：剪刀（scissors）看起來鋒利（sharp），但不是方形的（square）、彎曲的（curvy）、波浪形的（wavy）或鈍的（blunt）；我們做事需要小心（careful），但不是粗心大意（careless）或無憂無慮（carefree）。家長不妨多與孩子討論本詞語跟非例子（non-examples）之間的差異，有助於孩子擴大詞語庫，以及增強對比詞的語義理解。

A：Acting Out 動起身體來

德國萊比錫大學（ Universität Leipzig）學者Christian Andrä的團隊發現，當孩子學習外語時，如果以手勢或動作輔助學習，兩個月後他們對新詞語的記憶能比其他孩子高出70%！因此學習新詞語時，家長不妨引導孩子發揮想像力，邀請孩子思考如何以身體動作或手勢「動起來」，「表演出」詞語的意義，例如學習aeroplane（飛機）時，孩子伸開雙臂，做出飛行的樣子；彎曲擺動前臂，就像一隻飛翔中的bird（鳥）；將手指放在嘴前作喙形狀，並同時點頭，就像woodpecker（啄木鳥）。

D：Drawing Out 畫出詞義來

加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）心理學系教授 Myra Fernandes帶領的實驗發現，在學習新詞語時，孩子同時被要求在50秒內畫出即時想起的形象，並隨即向其他孩子介紹自己的圖畫。結果顯示，即使是最不喜歡畫畫，或最無創意的孩子，他們仍然比起其他孩子，對詞語的記憶高出一倍！因此，當家長見到孩子學習詞語時「畫公仔」，不妨適時鼓勵！

香港教育大學兒童與家庭科學中心的《賽馬會「童步向前」英語學習計劃》，自2021年起在小學推動英語學習計劃，以提升初小學生對英語學習的動機和能力，有興趣可瀏覽以下網址：

www.youtube.com/@jcprojectrise3026/featured

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心

聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第464期]