明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第464期

Happy Pa Ma

家庭有教：透過P. A. D. 學好英文字

【明報專訊】之前透過一系列的文章，向讀者介紹了語音意識、組詞知識和語素意識等認知學習元素。除此之外，要學好英語，充足的詞語庫（vocabulary bank）對孩子的整體英語理解及應用相當重要。研究指出，家長可以透過P. A. D.（即playing玩起來、acting 動起來、drawing畫出來），鞏固孩子所學詞語。

P：Playing About 玩起文字來

當孩子學習新詞語時，家長不妨與孩子玩遊戲，例如以接龍遊戲，連接意思及性質相近的詞語（happy–joy–delighted– pleased...），或比較性質類近、而具有不同意義的詞語（round vs. square、happy vs. sorrowful）。另一方面，家長可以和孩子刻意思考「不屬於」這些新詞的外觀或功能的字眼，例如：剪刀（scissors）看起來鋒利（sharp），但不是方形的（square）、彎曲的（curvy）、波浪形的（wavy）或鈍的（blunt）；我們做事需要小心（careful），但不是粗心大意（careless）或無憂無慮（carefree）。家長不妨多與孩子討論本詞語跟非例子（non-examples）之間的差異，有助於孩子擴大詞語庫，以及增強對比詞的語義理解。

A：Acting Out 動起身體來

德國萊比錫大學（ Universität Leipzig）學者Christian Andrä的團隊發現，當孩子學習外語時，如果以手勢或動作輔助學習，兩個月後他們對新詞語的記憶能比其他孩子高出70%！因此學習新詞語時，家長不妨引導孩子發揮想像力，邀請孩子思考如何以身體動作或手勢「動起來」，「表演出」詞語的意義，例如學習aeroplane（飛機）時，孩子伸開雙臂，做出飛行的樣子；彎曲擺動前臂，就像一隻飛翔中的bird（鳥）；將手指放在嘴前作喙形狀，並同時點頭，就像woodpecker（啄木鳥）。

D：Drawing Out 畫出詞義來

加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）心理學系教授 Myra Fernandes帶領的實驗發現，在學習新詞語時，孩子同時被要求在50秒內畫出即時想起的形象，並隨即向其他孩子介紹自己的圖畫。結果顯示，即使是最不喜歡畫畫，或最無創意的孩子，他們仍然比起其他孩子，對詞語的記憶高出一倍！因此，當家長見到孩子學習詞語時「畫公仔」，不妨適時鼓勵！

香港教育大學兒童與家庭科學中心的《賽馬會「童步向前」英語學習計劃》，自2021年起在小學推動英語學習計劃，以提升初小學生對英語學習的動機和能力，有興趣可瀏覽以下網址：

www.youtube.com/@jcprojectrise3026/featured

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心

聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第464期]

上 / 下一篇新聞