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Happy PaMa 教得樂 第464期

Happy Pa Ma

善養救未來：「雙相特質」 應對生活難關

【明報專訊】「牌品好，人品自然好」，但如果可以有機會「無品」，你想嘗試一下嗎？

曾與舊同事打牌，有一個很有趣的規則，就是四圈內，每人有權在開局時推一次牌。我以前從不推牌，因為是「無品」；但能夠名正言順地「推牌」，感覺真的很爽。

在「善養救未來」專欄下說「打麻將」，會否不對勁？不會啊！因為今次想要分享的概念叫「雙相特質」，一個讓我們更有彈性面對生活的困難、危機，甚至災難的寶庫。

從事倖存者研究40年的Dr Lawrence Albert Siebert，在研究中歸納倖存者的特性，他發現倖存者一個重要的特質就是「抗逆力」，而一個人擁有愈多雙相特質就愈有「抗逆力」，愈能應對生活的難關。

誠實又狡猾 同時具備相反特質

簡單來說，「雙相特質」指人同時具備兩種截然不同，甚至相反的特質，例如既誠實又狡猾、既固執又靈活等。這可能嗎？可能啊！既「有品」又「無品」，四圈之內，可推牌一次，不是這個道理嗎？

大多時，我們會持守一些普遍認為「較好」的特質，例如「誠實」，但有些情况下，「說謊」比「誠實」來得要好。納粹集中營倖存者Eva Schloss的媽媽被納粹黨選中要去毒氣室，她便以「謊言」讓自己得以存活。我們可以說這叫「狡猾」，但同時這也可以是「機靈」。

這不是在說持守「誠實」是不好的事，也不是主張任何時候都要隨意「說謊」，發展「雙相特質」其實是讓我們檢視固有的信念，如「說謊是不應該的！」有轉化的可能。

固有的信念，單說與上學有關的，例如：守時、不應缺席等，便不知讓多少爸媽叫苦連天；要不是發高燒至不能起牀，大部分孩子都迫着放下自己需要，帶病上學。

生理上的病尚且如此，心理上的需要又如何？台灣多間大學開始推行「心理假期」制度，學生有需要時可以請假自行調整情緒狀態，這是要讓學生及社會都知道，出席率其實並不是最重要的考慮，人的健康才是。

「雙相特質」的修煉，其實在發掘面對同一處境的不同可能，可能性愈多，面對不同景况便愈能夠彈性應對。試想像還有15分鐘便要送子女上學，還有什麼可能性？若只有「守時」的選擇，我們只能選擇如何催逼子女準備好，選擇不同的語氣、態度，或者選擇是否動手為他們預備上學所需的東西。

但若「遲到」是一個選擇，可能性會增多嗎？有可能慢慢享受早餐嗎？又甚或連「請假」也可能的話，那天的行程會有什麼變化？心情又會否不一樣？若以一家人的健康或快樂為優先考慮的話，你會怎麼選？

其實「守時」還有很多可能，若時間不是只有15分鐘，而是有1小時甚至2小時，情况會完全不一樣。在這裏，「匆忙」與「悠然」，可以是另一個可發展學習的「雙相特質」組合。「匆忙」可以是「高效率」，「悠然」也可以是「懶洋洋」。「雙相特質」的可愛之處在於我們不用被固有信念限制，生命多了不同的可能。

說到這裏，你們有想發展的「雙相特質」組合嗎？下次催逼子女上學時，可有「推牌」的可能？可以「推一下牌」（或是單純想像一下），有怎樣的感受？又如果說，這一切都是在協助自己及孩子發展「雙相特質」，以準備面對生活的挑戰及難關，偶爾「推一下牌」，是否更有因由？

文：Aki

作者簡介：兩孩之父，「奇爸吧」創辦人，希望可以同時過有意義及無意義的人生。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第464期]

相關字詞﹕親子筆陣 善養救未來

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