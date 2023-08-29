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Happy PaMa 教得樂 第464期

Happy Pa Ma

親子筆陣．民房四寶：享受每個當下

【明報專訊】今年暑假的難得，是一家人終可以到英國探望女兒，留學三年，這才是頭一次。更難得的是，女兒充當嚮導，帶我們乘火車到法國走一趟，跟在孩子後面，看着三姊弟妹的背影，有說有笑，是一道最美的風景。巴黎的熱比英國更甚，走在街上，看不見電視畫面裏的街頭暴亂，坐在露天茶座點了杯香檳，輕呷一口，是炎夏中一大享受。

法國男士碰杯鼓勵

喜歡香檳，也許是緣於它給人一份不矯揉造作的貴氣。這份獨特的氣質大概跟香檳的法定產區原為世襲的王室領土有關。可惜，王朝的沒落使不少莊園要從酒醉中清醒過來，面對現實。香港人較熟悉的Moët & Chandon、Veuve Clicquot、Dom Pérignon、Krug等都背負着二三百年的奮鬥故事，今天能夠在國際舞台上脫穎而出，登堂入室，重拾王者的輝煌，絕非偶然。畢竟，在這片小小的土地上有過百家的香檳酒莊，要成功吸引伯樂的眼球，最困難的，是在堅持與妥協之間的取捨。「Are you from Hong Kong?（你是從香港來的嗎？）」思緒被鄰座的中年男士打斷，他微笑着，拿起香檳杯友善地問我。我禮貌地點頭並跟他碰杯，說感謝法國人努力堅持傳統，給世界帶來可口的香檳。他說過去也曾在香港工作，對這個地方有着一份揮之不去的感情，也常留意我們所發生的事，說着說着，就點了一瓶香檳要跟我分享，後來，我才意識到，他在給我這個陌生的香港人鼓勵。

幾近失傳的香檳封瓶方法

他所點的是一瓶來自法國古老家族的Comte de Dampierre，在香檳區已有7個世紀，酒莊見證着王朝的更替，使Dampierre的香檳多添了一份飽歷滄桑後的成熟。最值得一提的是，他與我分嘗的這瓶香檳仍然遵守舊日的法蘭西王朝法令，按傳統方法由人手封瓶，只用3條幼麻繩把木塞固定。這種幾近失傳的封瓶方法叫Ficelage，在第一次世界大戰後已逐漸消失。他用剪刀把麻繩剪斷然後拔出木塞，細膩的氣泡在杯內強而有力地上升，淺呷一口，口感非常豐富，靠鼻時感受到陣陣如蜜餞般的清香，餘韻收結優雅悠長，盡展香檳的王者美態。

堅持做該做的事

酒莊對傳統的堅持，原來是要為王室保留一點正統血脈，這是他們認為對的事，彷彿就是他們的使命。然而，面對新時代的挑戰和競爭，傳統價值是否能夠延續下去？他把杯中的香檳乾了，徐徐地道：「Le but de la vie est de jouir de chaque moment.」翻出來的意思大概是：「生活的目的在於享受每個當下。」對，無論今天身在何處，我們都在努力地保留着一些什麼。只要知道自己行在使命當中，堅持做該做的事，即使遭遇艱難，都能享受每個當下。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第464期]

相關字詞﹕香檳 親子筆陣 歐偉民 民房四寶

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