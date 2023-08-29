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副刊
Happy PaMa 教得樂 第464期

Happy Pa Ma

採訪手記：「疫情BB」害怕陌生人

【明報專訊】最近與朋友吃飯時，席間有一個2歲左右的小弟弟，樣子精靈可愛，不過由於他在疫情期間出生，爸媽最初很緊張，沒有招呼太多親朋好友去探BB，平日也很少帶他上街。由於他非常討人歡喜，在他走過我身邊時，我輕輕摸了一下他的臉蛋，誰知他竟然突然變臉，不但表現驚慌，還走向爸爸身邊訴苦，說：「有人『搣』我呀！」誰會估到摸一摸臉仔，在小朋友眼中會變成立壞心腸的「搣」面珠，我立即覺得自己好像做錯事，跟他爸爸說不好意思，幸好他爸爸非常諒解，說如有不太熟悉的人對他表現熱情，他都會有這樣的反應。

今期封面所講的「疫情BB」面對幼稚園面試，正好對應了我以上的親身經歷。當聽到嵐天教室課程總監楊蔚嵐（Miss Blue）說到有學生被同學仔碰一下都很大反應時，頓時產生了共鳴感，原來並非我做錯，是這一兩年，小朋友太少與陌生人有比較親密的接觸。

營造豐富語言環境

當然，並非所有在疫情下出生的小朋友都會出現害怕陌生人、語言能力差等問題，但作為家長，即使不為考幼稚園，多為小朋友營造豐富的語言環境、安排他們多些接觸外界，建立與同輩甚至長輩的相處之道，對孩子的成長發展也有一定裨益。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第464期]

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