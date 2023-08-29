治療篇 寵物救護車日夜出動 28分鐘送往治療

香港寵物會業務拓展總監鄭錦珊指出，香港目前約有200間獸醫診所，提供夜診的約有20間。一旦遇上急症，因診所位置、交通等問題，讓很多寵物錯過了黃金治療時間。因此，香港寵物會於5年前成立寵物救護團隊，提供寵物緊急救護服務；當中寵物救護車隊於2022年共處理超過3000宗個案，而今年首2季個案已經超過1600宗，反映需求日漸增加。起初團隊只提供夜間救援服務，後來發現日間需求同樣龐大，因此擴展服務時間，由早上11時至翌日早上6時。

救援隊提供緊急醫療接送，並會代尋適合獸醫診所。香港獸醫分不同範疇、專科，哪間診所有留院名額，何處有獸醫24小時駐場，可否提供X光及超聲波等影像檢查設備，救援隊因應情况，將寵物送到合適診所。

目前團隊有8至10名前線救護員，皆通過香港聖約翰救護機構與香港獸醫學會聯合主辦的寵物急救課程，擁有寵物急救資格。3架救護車上配備寵物專用擔架牀、氧氣樽等。

寵物救護車

熱線：9782 2999

費用：

•會員$39/月

（日間$600/次；夜間免費）

•非會員$1000/次

fb：寵物救護團隊

Pet Ambulance Crew

寵物救護車隊救援流程

1. 接獲求助

通過PET CLUB App或熱線聯絡控制中心，職員會先因應寵物需要提供即時支援，例如狗狗突然抽筋，控制中心會建議寵主保持冷靜，先安定寵物，移開旁邊家俬，確保頭、眼睛及重要部位不會受碰撞，之後小心記下寵物抽筋的時間，以便提供更多資訊給救護員及獸醫。

2. 抵達現場

控制中心即時調動救護車前往事發地點，救護員抵達現場後檢查寵物狀况，如有需要可即時急救。同一時間，控制中心安排最快可診症的獸醫診所。

3. 送往治療

在安全情况下，寵物救護車可在28分鐘內將寵物送往治療。

準備「走佬袋」 列服藥清單

毛孩若因健康問題需要經常進出診所或醫院，有些寵主會預先執好「走佬袋」，放入藥物、食物、玩具、護理用品等，免臨急手忙腳亂。不過獸醫方曉瑩提醒，注意部分藥物須儲存在雪櫃，那就不建議預先放在袋內；反而應製作一份服藥清單及患病紀錄，亦可放入最近期的驗血報告，有助施救。而香港寵物會業務拓展總監鄭錦珊補充，香港寵物會應用程式內已儲存寵物病歷，如出生日期、醫療與驗血紀錄等，簡單方便。

保險篇 年幼較易投保 保費視乎品種年齡

毛孩每次求診費用動輒逾千元。提供寵物保險的OneDegree副行政總裁周美華稱，保險理賠可減輕負擔，寵主在心理上更願意帶寵物看病。坊間寵物保險一般只接受貓狗投保，少數會承保龜和雀鳥。周美華提醒購買保險要留意以下幾項因素︰

‧投保及續保年齡

大部分保險公司接受13周至8歲寵物投保，最高接受12歲。建議趁寵物年幼時投保，隨年紀增長而出現疾病，保險公司可能拒絕受保。以貓常患的慢性腎病為例，若在患病前購買保險，便會得到保障；惟需要留意續保年齡限制，部分續保年齡上限是13至15歲

‧保費

視乎寵物品種及年齡，容易有先天基因缺陷如蘇格蘭摺耳貓，保費便較短毛貓或布偶貓昂貴。以OneDegree為例，1歲蘇格蘭摺耳貓每年保費最高可達約$6000，同歲的短毛貓或布偶貓則約$4000；而隨年齡增長，保費亦會增加

‧保障範圍

寵物保險一般提供各項醫療費用，包括手術、住院、處方藥物等，部分保險更提供癌症保障及壽終費用。必須留意每年可索償次數及每次金額，「有些計劃雖然提供門診保障，但每次只有$250」。還要留意不同細項的賠付率，賠償未必能覆蓋醫療費用

‧不保項目

與個人醫療保險相似，寵物保險基本上不接受投保前已有的疾病、常見的先天疾病、疏忽照顧或人為蓄意的疾病。此外選擇性療程如絕育手術、預防寄生蟲、牙齒保健等都未必受保

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