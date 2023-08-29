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FEATURE

準備周全 寵物安享晚年

【明報專訊】政府統計處調查報告指，香港約近一成家庭飼養了貓狗，數量多達24萬戶。毛孩帶來歡樂，讓寵主心甘情願變「奴才」，侍候牠們起居飲食無微不至。奈何貓狗壽命一般最多僅10多歲，當毛孩步入老年，寵主就得陪伴牠們面對衰老、疾病、死亡等問題。

及早部署毛孩老、病、死、葬的安排，免得時候到了手足無措。周全的準備，讓寵物安享晚年，留下更多美好回憶。

照顧篇 定期體檢 多撫摸感受變化

健康是美好生活的基礎，香港愛護動物協會高級獸醫方曉瑩（Olivia）指出不論寵物或人類，都應及早建立健康生活，正視年老問題，一旦出現異樣便要及早處理。

‧健康管理：

維持健康更勝治療，可以從多方面着手，如打疫苗、絕育手術、控管生活習慣等

‧定期檢查：

每年最少接受獸醫檢查1次，貓狗開始踏入中年（約7歲）後應每年2次詳盡檢查

‧生活細節：

平日多撫摸毛孩，用雙手感受牠們身體結構有否出現變化；與毛孩多相處或外出散步，親自餵糧餵水、處理糞便，在日常生活中細心留意牠們的變化

大狗更快衰老 「眼矇耳聾」不願郁

寵物幾歲才算老？以較多港人飼養的狗為例，Olivia說，狗狗跟人類一樣，外觀會隨年齡增長而變化。一般來說，小型犬隻一般在7歲後便會步入中年，大型犬隻最快5至6歲便會步入中年，開始出現衰老徵狀。她說家中貓狗如出現以下情况，可能代表開始踏入衰老期：

‧行動力：

不願奔跑或上落樓梯；行路愈來愈慢

‧活躍度：

外出意欲下降；休息或睡眠時間變多

‧認知能力：

開始分不清晝夜，在夜晚活動變得頻密；突然對慣常散步路線表現茫然，或不明白過往曾經訓練的指令

‧聽力：

對叫喚沒有反應；對開門聲的敏感度下降

‧視力：

偶然撞到障礙物；準確吃到食糧的能力變弱

‧體重：

在食量不變或沒有減重計劃下，體重持續下跌

配合年齡調節生活 餐單運動先問獸醫

當貓狗變老，Olivia和動物社企創辦人王慧心（Candy）認為寵主有需要調節牠們的日常生活。

飲食：

‧Olivia說不同品種的貓狗，在選擇食糧時都要配合其生理需要。以狗狗為例，大型品種金毛尋回犬與小型犬松鼠狗，需要吸收的營養、蛋白質便有很大差異；而踏入老年期後（約9至14歲），更需注重營養補充

‧很多人以為老狗必須食軟餐或切碎食物，以便吞咽及消化；Candy指，小型犬牙齒一般生得不夠整齊，食物殘渣很易殘留在齒縫，如寵主沒仔細清潔，又不帶牠們到診所定期清洗，食軟餐或切碎食物反而會衍生其他問題，例如細菌在口腔內滋生。所以應交由獸醫評估，商討合適餐單

家居擺設：

‧如毛孩出現視力或認知能力問題，寵主宜減少移動家俬，保持餵食器皿、排便及睡眠設施的位置不變，亦避免在地上擺放雜物

‧讓毛孩多曬陽光，通過溫差了解日夜改善作息模式

‧如毛孩關節退化，可根據獸醫建議服用輔助保健品，也可在高低差較大的地方如梳化與地面之間放置梯級，減少上落時關節的負擔

運動：

‧Olivia說香港的毛孩大多有超重問題，所以就算牠們變老，活躍度大減，只要情况許可，依然需要做適量運動，否則只會陷入惡性循環，提早出現健康問題

‧若寵物行動不良，Candy認為不應貿然為牠安排水中步行運動，或購買助行器與揹帶，必須先讓獸醫診斷原因，因為不一定是機能衰退或關節退化

■專家助陣

（排名不分先後）

方曉瑩（香港愛護動物協會高級獸醫）

麥劍祺（大律師 ）

王慧心（動物社企創辦人）

吳文傑（Pet To Nature負責人）

鄭錦珊（香港寵物會業務拓展總監）

周美華（OneDegree副行政總裁）

李協勤（註冊社工）

屈佩蓮（註冊社工）

文：周群雄、陳真紀、張淑媚、實習記者雷璟怡

編輯：梁小玲

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電郵：feature@mingpao.com

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