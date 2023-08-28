三人談：長者醫療開支大 醫保非買不可？

■林：林本利

■梁：梁萬福

■盧：盧炳松

■記：記者

林：最近有家人要到公立醫院求醫，完全找不到什麼病，只叫你去照CT，但照來照去都找不到原因，最後還是要到私家醫院，才找到病因。

梁：去到70多80歲，醫療就是你的擔心。尤其是中產，如果不太滿意公立醫院的服務，想用那筆錢到私家醫院做檢查，若沒有買醫療保險就很「大鑊」。

林：我知道梁醫生買了保額價值3000萬港元醫療保險，1年8萬元保費。

梁：我53歲從公立醫院退休時購買的，最初保額是180萬美元，現在保額去到400多萬美元。其實我們退休可繼續免費享用公立醫療服務。但我見過一些例子，有公立醫院資深醫生，80歲後回公立醫院看醫生，已沒有人認識他，只是阿伯阿婆一名，照樣排隊。你會覺得（買醫療保險）讓自己到時有選擇的空間，其實在香港享用醫療服務，你一定要有選擇。

林：我的看法是，保護你的資產，萬一有需要一二千萬元，就可以從中取出來看醫生。

梁：我計算過，中產預一筆錢放落醫保，退休後放250萬港元「供死會」就安心。

林：你都唔想「標會」。

梁：最貴的醫療開支就是大手術，需要十幾廿萬，有些癌症藥物1年要60萬港元。

盧：我之前也像梁醫生一樣買了很貴的醫保，每年保費7萬至8萬元。但今年我的醫生說，我如牛一樣壯，毋須買這麼大保額，但保障就一定要有，為求安心，有需要時再升級，所以我將醫保縮減至保費約4萬至5萬元一年。

記：4萬至5萬元保費1年，4年近20萬元，可能已夠做一個手術，你自己儲都儲到。

盧：所以我醫生跟我說，叫我self insurance。如果每年8萬元保費，10年付近100萬元。但現在我（縮減醫保後）20年才付100萬元。