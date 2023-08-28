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人生下半場

健康

辦教育中心 開班授理財 林本利另類投資 助年輕人尋夢

【明報專訊】今年61歲的經濟學者林本利，未到50歲就提早退休，利用積蓄投資每年帶來約100萬元利息，本應可以「䟴䟴腳」環遊世界享受人生，但他選擇開辦教育中心，為年輕人提供活動場地，開班教人理財，做人生導師……蝕錢就自掏腰包填補，盈利則悉數捐出。

橫計掂計，這條數都不划算。

身為經濟學者、投資專家，來到人生下半場的林本利有着「另類」投資之道，目的是要過得更豐盛。

與林本利做訪問，相約在他位於北角的教育中心見面。2011年，49歲的他從理工大學會計及金融學院副教授一職提早退休，之後12年退休生活，大部分時間就圍繞在教會和這間教育中心。

提供場地予年輕人展所長

他形容教育中心為「另類社企」。訪問過程中，林本利最常說的一句話是「我想支持年輕人」。「我覺得年輕人是弱勢社群，過去無論在教會、大學，抑或在藝術發展委員會，接觸不少年輕人，他們很多有理想、有創意，卻難覓場地一展所長。」於是在2010年，他將賣樓所賺的700萬元購入北角兩個單位，開辦活道教育中心，讓年輕人能有地方開班辦活動。

一心做善事，卻非一帆風順。籌辦教育中心時因太多事情要兼顧，強大壓力壓倒身心。有次忙到沒時間吃飯，吃掉整盒朱古力當午餐，因而出現嚴重食物過敏而送進急症室。教育中心開始營運後，最初完全不收租金，只需租借人分擔管理費、雜費等，結果幾年下來卻要倒貼40多萬元；計一計數後，決定僅收取廉價租金，每小時從50至200元不等。又試過有一名補習班導師收取學費後消失，結果林本利親自上陣，為已繳交學費的中五、中六生補習經濟科。

12年盈餘1200萬 全數捐出

直至無心插柳下開辦理財班，教育中心旋即由虧轉盈。開班教人理財，是因為身邊認識不少家庭、朋友，因為投資失利而債台高築、破產甚至弄致全家「雞毛鴨血」，而且不少是有學識的專業人士。林本利每月在中心開辦理財投資班，講解財經概念、分析市况，助人審慎理財，10年來已累積逾1600名學生，中心錄得收入逾4000萬元。從20出頭的大學生、家庭主婦，再到大公司的財務總監，都是他的學生。

他將教育中心理財的課程、場地出租的盈餘全數捐出，12年來捐出超過1200萬港元。為了這間教育中心勞心勞力，卻分毫沒有落入自己袋，何解？「在經濟學，投資是平衡不同時段的消費，犧牲現在的消費，用來投資，將來就能獲得更多的消費和享受。就如你投放時間種植，果園就會長出果實。我很相信這一套，只要肯耐心等待，資產就會升值。」眼見自己曾輔導過的年輕人從副學士、IVE升回港大、理大，在社會各展所長，他流露出欣慰表情。他的投資，就是將金錢、時間和心力投放在年輕人身上，盼望他們有更好發展，就像回報當年自己在求學、工作路上所遇過的伯樂一樣。

回顧過去12年，林本利說自己達成了3項成就。

一是輔助了逾40個年輕人，提供場地給他們盡展所長，從傳統的中英數補習班，到STEM、話劇班、為SEN學生而設的音樂班等，身為基督徒的他，連申請紫微斗數班也不抗拒，目的就是不想扼殺他人的夢想。

二，在中心接觸年輕人，不時聽他們分享家庭、學業的煩惱，林本利成為他們的人生導師，「陪伴他們成長，看着他們成為快樂青年」！育有一子一女的林本利，尤其心疼因父母期望而失去自我的年輕人，他遇過一個地產商的孩子，家裏雖富有，卻患嚴重抑鬱症，因為父母要他繼承家業，逼得太緊，要停學1年，林本利就陪着他、開解他；亦遇過年輕人完成法律學位後，才發現自己並不擅長法律，轉入醫學院，重新開始。

第三呢？「當然是理財班！」本身一期10堂的課程，學生「上過返尋味」，要求加班變成每月恆常班，即使疫情下學生人數亦未見大減，開辦至今使中心收入錄得逾17倍增長。

49歲提早退休，林本利沒想過這12年會過得如此充實，「我計過，現在的生活比起繼續留在理大更好」。理財班意外地帶來比大學教書更可觀的收入；若繼續留在大學，為了院校排名需花大量時間做研究、寫論文，難以兼顧其他事。

嘆賺到盡隨時失去更多

2010年他與一眾理大教職員，登報指出理大管治問題，指當年理大金融海嘯時投資損失9億元，管理層卻解僱百多名前線職員，同事憤憤不平卻不懂得睇數，找林本利幫忙。他翻查過去10幾年資料，剔出「九宗罪」，指出校方涉成立多間附屬公司虧損嚴重、多宗關連交易由校董會成員投得、接受由校董任顧問的銀行所提供貸款……問題揭發後，新任校長、校董會主席徹查事件。同時他一直向政府提出的議題，如訂立競爭法、規管「發水樓」，當屆政府亦一一落實。自覺學者的身分，可以功成身退。

見盡人在金錢面前如何失卻理性，多少人賺到盡到頭來卻失去更多，他慨嘆：「有些人一輩子只為賺錢，我覺得很愚蠢，賺來的錢根本用不完，去世時很後悔。何不將你的財富、人脈關係、學識貢獻社會，支持年輕人、弱勢社群或長者？社會上其實還有很多人需要我們關心。」正如他在著作寫道，人應以較廣闊的目光處理個人儲蓄和財富，除了投資，藉着交稅和捐獻，投資社會，建設未來，收穫遠勝鈔票。

文：張淑媚

編輯：朱建勳

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