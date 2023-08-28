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健康

姿治通鑑：伸展+練腕 預防高爾夫球肘

【明報專訊】大家較常聽說網球肘，有否聽過高爾夫球肘呢？

很多控制手腕動作的肌腱都附在肱骨兩個凸點，手肘外側是肱骨外上髁，手肘內側的是肱骨內上髁。負責伸展手腕的肌肉，附在肱骨外上髁；負責屈曲手腕的肌肉，就附在肱骨內上髁。

高爾夫球肘正式名稱是肱骨內上髁炎，是過度使用腕屈肌而導致肌腱及軟組織創傷及發炎。患者通常在手腕向上發力提重物時，感到手肘內側疼痛，嚴重時連扭毛巾、拿起茶壺、掃地，甚至刷牙也感到困難。此症常見於家庭主婦、高爾夫球選手、棒球投手或需要長期使用手握工具人士，如髮型師、裝修工人等。

長握工具工作人士高危

如果患者手肘內側出現疼痛、發熱及腫脹等情况，屬於急性發炎階段，建議冰敷患處並讓手部休息，亦可以服用由醫生處方的非類固醇消炎藥及止痛藥來減輕徵狀。當紅腫熱痛減退後，可做伸展運動及按摩患處，增加手腕活動幅度及減少肌腱黏連。進入慢性期階段後，患者應加強前臂及手腕肌耐力，以減低再次患上高爾夫球肘的風險。日常生活方面，應該避免長時間使用手腕或手握力來做重複動作，例如扭毛巾。如果避免不了要常用手握力，應多做手腕或前臂伸展運動，以免肌肉過勞。

前臂伸展運動毋須任何器具，隨時隨地都可練習。患者伸直左手肘，手心向外，右手放在左手掌向身體方向拉，伸展30秒（圖A）。

前臂肌肉強化運動則需要一個啞鈴，手握啞鈴，掌心向天，然後將前臂放在枱面上（如有需要，前臂可墊毛巾），保持前臂不動將手腕向上屈曲（圖B），15次為1組，做3組。兩運動雙手交替練習。

本會設有為痛症人士而設的物理治療門診服務及水中物理治療課程。詳情可瀏覽forms.office.com/r/DHTWbdHWVz或致電2743 1702查詢。

文：王凱婷（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）

相關字詞﹕肱骨內上髁炎 健康 手腕 手腕痛 高爾夫球肘 網球肘 姿治通鑑

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