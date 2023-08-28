仁濟健康快訊：照顧者自顧貼士——給自己幾分鐘

認知障礙症患者早期一般會有迷路、性格改變、不能獨立處理某些日常活動等病徵。在這個階段，照顧者尚可以學習溝通技巧、記憶遊戲、日常照顧訓練等，以減輕患者的行為和情緒問題。若患者病徵嚴重或去到晚期階段，可能會大小便失禁，有暴力行為，認不到至親，有抑鬱傾向，出現妄想和幻覺等。照顧者付不少時間和心力去學習照顧患者，而患者狀態卻每况愈下。在輔導室中會聽到照顧者表達：

「佢成日搵嘢掉我，再係咁落去，我驚我忍唔住會打佢。」

「咁多個兄弟姊妹，得我肯同住照顧佢，但佢𠵱家日日話我迫害佢，搶晒佢啲錢……」

「已經仆心仆命咁照顧佢，佢仲成日鬧我，講啲說話好難聽，真係唔想再理佢。」

「佢已經完全唔認得我，無論我做幾多，佢都唔會好番，好無奈無助。」

「我其實想佢快啲走（死），我咁諗會唔會好不孝？」

長年付出 身心俱疲

這些說話反映照顧者開始有倦怠狀况，感到身心俱疲，長年累月的付出沒有意義，不再有動力照顧，對患者感到厭煩，更出現焦慮抑鬱傾向等。照顧者辛酸和內心複雜的情緒往往不為外人所明白。照顧者除了可以尋求專業輔導和社區支援服務以紓緩壓力外，不妨嘗試多一點自我關懷（self-compassion） 。

心理學家Kristin Neff提出自我關懷概念可分成3個部分：

1. 善待自己

當自己正在受苦時，嘗試體諒自己和對自己溫柔，不要忽略自己的情緒需要

2. 共同人性

意識到世事沒有完美，所有人都會有經歷困難和脆弱的時候，你不是孤單一個

3. 靜觀

活在當下，不要批判或壓抑自己的思想和感受

照顧者可以每天抽幾分鐘，在忙亂生活中讓自己停下來，做自我關懷練習：

1. 找個安靜地方，閉起雙眼慢慢感受自己的一吸一呼

2. 回想最近遇到的困難，感受一下此時此刻自己的情緒和壓力反應

3. 嘗試溫柔地跟自己說：「此刻是艱難的，我感到辛苦。每個人都有難受的時候，其他人都有類似的經歷，我並不孤單」

4. 給自己一個擁抱，感受手心的溫度，關心一下自己，對自己說：「我最近已經好努力，辛苦了。世事沒有完美，有些事不由我們控制，願我能接納自己和原諒自己」

透過定期自我關懷練習，能使照顧者察覺和接納自己不同的感受，避免過分抑壓難受的感覺。在困難時候，更要給予自己一份仁慈和疼惜，才能維持身心平衡，繼續在漫長的照顧者道路走下去。

文：張雯婷（荃灣地區康健中心註冊社工）