菠蘿蓋上中下 揪出膝痛根源

膝關節結構複雜，痛楚出現在不同位置，成因大不同。單是前膝髕骨正中或上下的痛楚，就涉及不同骨骼和肌腱。我根據膝痛位置分析原因，找出傷患根源。

【膝痛系列一】

膝關節（knee joint）涉及的骨骼，包括了股骨（femur，俗稱大腿骨）、脛骨（tibia，俗稱小腿骨）、髕骨（patella）和腓骨（fibula）。除了股骨和脛骨之間的股脛關節（tibiofemoral joint）外，也包括了髕股關節（patellofemoral joint）；兩個關節相連一起組成膝關節。

大部分人都聽過膝關節，但對髕股關節就比較陌生。髕骨俗稱「菠蘿蓋」（knee cap） ，位於膝關節前端。髕骨是人體最大的籽骨（sesamoid bone，即嵌入肌腱內的骨頭），最重要的作用是將股四頭肌（quadriceps）的拉力，透過髕肌腱（patellar tendon）帶到脛骨上，讓膝關節自由運動。

髕股關節綜合徵 跑友常見

前膝的軟組織，主要包圍在髕骨附近，包括髕骨對上股四頭肌肌腱（quadriceps tendon）和對下的髕肌腱（patellar tendon）。髕肌腱位於髕骨與脛骨之間，主要功能是將股四頭肌的收縮力量由髕骨傳遞至脛骨上，幫助彎曲的膝關節做出伸直的動作。而髕肌腱兩側有脂肪組織，稱為髕骨下脂肪墊（Hoffa's fat pad / Infrapatellar Fat Pad，IFP），IFP這個英文可能較為人熟悉 。

痛點①：髕骨深處——髕股關節綜合徵

如果痛點位於髕骨，特別是在運動或上落斜坡（如山跑）之後出現，可能是髕股關節綜合徵（patellofemoral pain syndrome）。這是跑友膝痛的常見原因，屬於前膝疼痛綜合徵（anterior knee pain syndrome）的一種。根本問題出在髕骨軟骨軟化（chondromalacia）或損傷（chondral defect），出現炎症，引致持續疼痛。

髕骨「脫軌」 磨損軟骨

膝關節屈伸時，髕骨會沿股骨前方軌迹上下滑動。如果偏離了滑行軌迹（patello-femoral joint mal-alignment），便會令到髕骨關節面壓力增加，令軟骨軟化和損傷，情况有如火車脫軌一樣。髕股關節偏離的原因眾多，例如膝關節過度外翻（genu valgum）、股骨溝發育不健全（trochlea dysplasia）、高位髕骨（patella alta），又或者髕骨韌帶和四頭肌不平衡等。

醫生直接在髕骨上加壓，而患者同時收縮四頭肌，令髕股關節壓力增加（patella grinding test），如果引發出膝痛，便可能是髕股關節出現問題。嚴重者在膝關節屈伸時，會出現沙紙摩擦的「擦擦」聲。

痛點②：髕骨下——髕肌腱炎

如果痛點位於髕骨以下的髕肌腱接合點，特別是在運動後發生，便可能是髕肌腱炎（patellar tendonitis）。髕肌腱炎最常出現在運動員身上，又稱為「跳躍者膝」，但它不僅出現在跳躍項目的運動員，基本上所有運動都有可能出現，因為大部分競賽運動都需要利用膝關節做出衝刺和急停的動作。研究顯示，接近14%業餘運動員和45%職業運動員患有跳躍者膝。

運動員殺手 演變慢性發炎撕裂

另一個高危族群是舉重，雖然和田徑截然不同，但仍需要利用膝關節和髕肌腱負重挺舉，同樣容易造成髕肌腱損傷。高強度和重複動作容易對髕肌腱造成創傷，在日積月累的微小創傷下，就會演變成髕肌腱慢性發炎，甚至退化性撕裂。

髕肌腱炎屬於慢性肌腱炎症（tendinopathy），大部分患者並沒有明顯創傷，而疼痛大多是慢慢加劇。可以根據其嚴重程度，分成4期（blazina classification）：

第一期：運動後才出現病徵，不影響運動表現

第二期：運動中途也出現病徵，停止後仍會疼痛，影響運動表現

第三期：日常行走也出現病徵，日常生活受影響

第四期：髕肌腱創傷性斷裂 ，需要手術修復才可以行走

痛點③：髕骨上——股四頭肌肌腱炎

如果痛點位於髕骨以上的股四頭肌接合點，可能是股四頭肌肌腱炎（quadriceps tendonitis）。股四頭肌是全身最大的肌肉，由4組肌肉組成，包括股直肌（rectus femoris）、股外側肌（vastus lateralis）、股內側肌（vastus medialis）和股中間肌（vastus intermedius）。股四頭肌肌腱炎也較常出現在運動員身上，算是「跳躍者膝」的一種。但相較於髕肌腱炎，股四頭肌肌腱炎出現機率較低，約0.2%至2%職業運動員有此情况，所以也較常被忽略。

股四頭肌肌腱炎的疼痛，在膝關節全屈（deep flexion）狀態最為嚴重。而且大部分股四頭肌肌腱炎都會有受傷病歷，可歸類為慢性勞損上的急性創傷（acute on chronic injury）。

下次繼續談膝痛：髕骨下脂肪墊綜合徵、髂脛束綜合徵、奧斯戈德氏症。

文：楊旭楠（骨科專科醫生）

編輯：王翠麗

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