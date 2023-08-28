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吾生有杏：院長醫生周記（236）：跟那個自己說再見

【明報專訊】今天，一個中學同學約我到尖沙嘴敘舊。他從事金融行業，剛坐下來，便大吐苦水，聲稱要積極「搵工跳槽」。

「Francis，你是有學識的大教授，當然不明白江湖險惡！」他怒氣冲冲地接着說：「公司內明爭暗鬥，老闆又要攞威，又要戴頭盔！同事分黨結派，互相猜忌，我已經躺平但仍然中箭，如果不是念在有兩個孩子還在澳洲讀大學，我早已遞上辭職信了。你就幸福得多啦！」我只是默不作聲，耐心聆聽他訴苦，也不禁思考究竟自己如何比他幸福。

告別舊同學後，我趁還有空閒時間，便到了附近一所大型書店「打書釘」。我很喜歡在大書店流連，沉醉於被各式各樣、琳瑯滿目的書籍包圍着的感覺。隨手拾起兩部翻譯外語書，它們並不是什麼巨著，但恰巧都是有關人與人溝通藝術的作品。想起早前舊同學的一番話，書裏有些內容令我感慨良多，想藉此節錄幾段文字自我反思。

第一本書叫《情緒留白》，作者有這個論點：「隨着年紀漸長，我愈來愈意識到自己多麼希望其他人知道隱藏在我封閉外表的純真……這需要勇氣，並願意傾聽，面對誤解和不贊同的可能，這是我一生大部分時候都在害怕的事。」是的，我們一方面渴望他人明白自己，但另一方面卻不願意接受他人不同的想法。要他人明白自己，首要還是要易地而處，學習如何從他人的眼睛看世界。正如作者說：「當我真心對他人感興趣時，就能夠注意到他人是多麼開放和感興趣。學習如何在不需要採納或批評他人觀點的情况下傾聽……為自己和別人保留空間，讓每次相遇都是成長的開始。」

聆聽外表隱藏的真正內心

第二本書的名子頗有趣，《以為長大就會好了》。作者認為「很多人以為長大後，就會變成一個成熟的大人，但每個人心中存在的小孩子是不是也一起長大？……在錯誤的自戀及炫耀慾，以別人的眼光來評估自己的人生。」其實，學識與地位並不能夠真正令人成長，多年來我見盡不少智商爆棚但性格充滿缺陷的人，他們的內心世界仍是停留在沒有長大的孩子的階段。

為什麼？我相信童年成長期對塑造日後的人格有着莫大的影響。正如作者所說：「幸運的人用童年治癒一生，不幸的人用一生治癒童年。」他提出一個「與自己和解」的心靈建議：「回到小時候的自己，聽聽在心中的那個孩子，當時哪裏受傷了？哪裏被忽視了？哪裏需要被愛？找到小時候的自己，然後跟那個自己說再見……」

也許童年成長時帶給我們或多或少的傷痛與遺憾，令我們變成了今天的自己。一名心靈工作者有這樣的說法：「活在這個世界上，每個人都傷痕纍纍，那些傷害我們的人自身其實也帶着傷。我們需要先與自己和解，治癒自己的傷痛，也能包容他人的傷痛，這是我們能帶給這個世界最大的禮物。」

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出

文：陳家亮

[健康]

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