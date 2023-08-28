對應貼士：有機蔬果未必無農藥

連果蒂洗 免果肉受污染

清水已足夠洗走農藥、灰塵及寄生蟲。李振洋建議以流動清水冲洗約5分鐘。若求更安心，可先浸泡5至10分鐘再冲洗。他提醒，連着果蒂的水果如提子，清洗前不要拔掉果蒂，避免暴露的果肉受污染。

THEi食品與健康科學學系助理教授蔡少薇補充，瓜類可以流動水清洗，再用乾淨刷子刷洗表皮；包葉菜類（如生菜、椰菜等）宜去除最外面幾層菜葉，切除根部，再逐層撕出逐片清洗。

至於蘋果、梨等有薄外皮的水果，如果很擔憂，蔡少薇指可洗淨後去皮進食。不過李振洋建議洗淨後連皮進食，吸收更豐富的膳食纖維，因為膳食纖維是益生菌的食物來源，對腸道健康很重要。以1個中型蘋果為例，連皮會有3.7克膳食纖維，去皮則只剩2.4克。

蔬果多元化攝取減風險

蔡少薇指，即使某種蔬果較易殘餘農藥，但當所選的蔬果多元化，攝入特定農藥的風險亦相對減低。

[健康]