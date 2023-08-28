明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

對應貼士：有機蔬果未必無農藥

【明報專訊】為求安心，怎樣減少從蔬果中攝取殘餘農藥呢？有機蔬果就保證無事？註冊營養師李振洋解釋，「有機代表不使用化學農藥和肥料，但不一定完全沒有農藥，有可能之前一批農作物有添加農藥，令泥土本身已經受污染」。另外，少用農藥就可能有較多昆蟲，所以進食有機農產品前也需要做足基本清洗。

連果蒂洗 免果肉受污染

清水已足夠洗走農藥、灰塵及寄生蟲。李振洋建議以流動清水冲洗約5分鐘。若求更安心，可先浸泡5至10分鐘再冲洗。他提醒，連着果蒂的水果如提子，清洗前不要拔掉果蒂，避免暴露的果肉受污染。

THEi食品與健康科學學系助理教授蔡少薇補充，瓜類可以流動水清洗，再用乾淨刷子刷洗表皮；包葉菜類（如生菜、椰菜等）宜去除最外面幾層菜葉，切除根部，再逐層撕出逐片清洗。

至於蘋果、梨等有薄外皮的水果，如果很擔憂，蔡少薇指可洗淨後去皮進食。不過李振洋建議洗淨後連皮進食，吸收更豐富的膳食纖維，因為膳食纖維是益生菌的食物來源，對腸道健康很重要。以1個中型蘋果為例，連皮會有3.7克膳食纖維，去皮則只剩2.4克。

蔬果多元化攝取減風險

蔡少薇指，即使某種蔬果較易殘餘農藥，但當所選的蔬果多元化，攝入特定農藥的風險亦相對減低。

[健康]

上 / 下一篇新聞