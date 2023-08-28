骯髒蔬果士多啤梨8連冠 冲洗浸擦刨 除殘餘農藥

報告指出，該12款蔬果共找到了210種農藥，難道要避之則吉？專家教你如何對應。

EWG自2004年起，每年公布「農產品農藥殘留購物指南」，列出農藥殘餘量最多的12款（見右表）、最少的15款蔬果（見「知多啲」）。數據來自美國農業部（USDA）、美國食品及藥物管理局（FDA）每年的檢驗結果，EWG選取最受歡迎46款蔬果，涉及46,569個檢驗樣本。

藍莓四季豆上榜 含損神經系統農藥

報告指出，dirty dozen的12款蔬果共檢出210種農藥殘餘物。當中士多啤梨、車厘子、蘋果、菠菜、桃駁李和提子，超過九成樣本驗出兩種或以上農藥。除車厘子外，其餘11款蔬果樣本每款都驗出逾50種不同農藥，當中羽衣甘藍和燈籠椒的農藥種類最多，各有103和101種。今年新上榜的藍莓和四季豆，同被驗出可損害神經系統的有機磷除蟲劑（organophosphate insecticides），而部分四季豆還有10多年前已被美國環境保護局禁止用於四季豆種植的除蟲劑乙酰甲胺磷（acephate）。

耕作務農，噴灑農藥是常態。國際食品安全協會主席、THEi食品與健康科學學系助理教授蔡少薇指，農藥主要有3類作用，第一、殺害蟲，防止害蟲咬葉子或果肉；第二、清除雜草；第三、殺真菌與霉菌等。另一方面，吸收過量殘餘農藥可引起急性中毒，導致頭痛、嘔吐、腹瀉，長期可能對神經系統、肝腎等帶來負面影響，甚至致癌；懷孕婦女攝入後有可能影響胎兒發育。

香甜皮薄易惹蟲 或用較多農藥

「一些味道香甜、果皮較薄、沒有外殼的蔬果，由於較易成為害蟲、惡菌的目標，農夫為了抑制它們生長，或噴灑較多農藥。」蔡少薇以士多啤梨為例，「它的shelf life相對較短，因較易發霉，而且沒有外殼，整顆都是果肉，較易吸引害蟲，所以較常用農藥」。另外，士多啤梨表面有很多細孔，藏着的農藥不易完全清洗。相比有硬外皮的水果如西瓜，因食用時不會連皮吃，而且表面光滑，一抹一洗已能輕易清潔表面。

藍莓頂凹陷 農藥不易洗走

菠菜、莧菜、芥蘭等葉菜，亦常見有殘餘農藥，「或許因有蟲咬菜葉，為了讓菜葉在收割時好看些，（農民）就會用農藥控制蟲害」。至於今年新上榜的藍莓和四季豆，「藍莓除了香甜皮薄吸引害蟲外，亦由於其頂部凹陷，噴灑在該處的農藥不易洗去。四季豆亦常見有農藥，以往本港食安中心亦曾在四季豆上檢測到農藥。」除了蔬果本身特徵外，農藥殘餘量亦視乎農夫的務農方式，有沒有盡量減用農藥，會否在噴灑後隔一段適當時間才收割。

Dirty dozen資料來自美國，香港人需要關注嗎？蔡少薇認為消費者可以參考，食用前徹底清洗，但毋須過慮。Dirty dozen是按照蔬果樣本驗到的農藥種類和數量等排名，並非直接驗測樣本中農藥殘餘濃度；再者，報告亦指大部分樣本的農藥殘餘量合乎當地政府標準。在香港，食物安全中心也會定期公布蔬果農藥殘餘量報告；她留意到過往食安中心的報告，本地農藥超標個案不多，過去7個月錄得7宗。

偶爾高於安全參考值 未必出事

即使蔬果農藥超標，亦不代表進食後一定馬上出事，「還需視乎農藥含量、暴露頻率，究竟是每日大量吃，抑或1年才吃1次，影響已很不同」。蔡少薇指聯合國糧食及農業組織和世界衛生組織就每種農藥在各種農產品的安全攝入上限制訂標準，以人體體重計算，估算一生人每日從膳食中攝入多少殘餘農藥會帶來健康風險，定出每日可攝入量（acceptable daily intake, ADI）。以今年食安中心在市面驗出的一款超標木瓜為例，每公斤含0.038毫克農藥「噻蟲嗪」，超出最高殘餘限量（每公斤0.01毫克）約3倍；但以一名60公斤成年人計算，需要每日食126公斤木瓜，才會超出「噻蟲嗪」的ADI。「ADI着眼於一生人的攝入分量，只要並非長期超標，偶爾高於安全參考值，未必影響健康。」

文：陳真紀、張淑媚

編輯：梁小玲

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