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去埋呢度先：別後回港 浪遊沙田舊家

【明報專訊】Nancy與16歲兒子今年年頭移英生活，最近回港小住，又要起程回英。在醫院工作的她年頭臨別香港時一直忙交接工作，沒有梳理心情的餘暇，這趟「去埋呢度先」，與其說是由我們帶她四處探索，更像是陪她在老家沙田走走聊聊。Nancy提到閒來無事會往熟悉的一帶「巡舖」，無目的浪蕩，以腳步羅織人與地方的情感牽絆，最後，她放下了一句想對兒子說的話。

簡介：《香港散步學》、《城市散步學》作者黃宇軒每次約一位即將離開這座城市的香港人，了解其性情、喜好，設計一趟旅程，做幾粒鐘朋友、情留香港半天。「我一直覺得，我們每一個人到了這年代，不論是否別離，都似在跟香港進行一場漫長的告別。如果離開前，有許多地方想去埋先，一直去一直去，會否永不離開？」

日期：2023年8月17日

行程：車公廟體育館→博康邨→河畔花園→王屋村古屋→第一城

離開回來 感激兒子陪伴闖蕩／文˙ 黃宇軒

來到8月，第八回，炎夏之中，其實也會怕無人報名，結果在截稿日前一周，忽然在凌晨時分收到Nancy的信息，說過幾天就會返英。知道只剩幾天時間，我不顧已是夜半3點，立時回答，約好這次旅程。

Nancy一年前決定跟兒子到英國生活，今年2月起行，已旋即安頓一切，原來這次回來，是因為兒子還是想在香港過暑假，他們即將又要起行，回到「新的家」。

告別母子記憶中的沙田

起初Nancy說想送份禮物給16歲的兒子，再問下去，她心目中的禮物抽象一點：Nancy想把自己對沙田的想法記錄下來，因為這是兒子和她共同生活多年的社區，如果她帶我走一回，告別他們共同記得的那個沙田，這沙田就更實質地存在過了。

前幾回，我會鼓勵參與這計劃的朋友，選一個從沒去過的地方去走走看看，這次聽到Nancy堅實的想法，覺得不如就趁機來一次新嘗試。我也鼓勵她邀兒子同行，因為至今同行的二人組，有朋友有夫妻，但從未有過隔代的組合。兒子最初答應，但當天有事無法出席，這樣的跨代對話，也許要等下一次了。

Nancy祖母住在沙田博康邨，她自己住過幾年，是次回港也暫居其中，而她最熟悉的，是沙田第一城一帶，感情最深。聽到她要帶我在這邊行，我反客為主，也交代近幾年，我對城門河的「這一邊」特別感興趣，因為以往較少踏足，這幾年才努力發掘這邊的風景。

我保留「去埋呢度先」的小堅持，想要帶Nancy去連她也未踏足過的沙田地方，於是提議去我訪得非常密的車公廟體育館，然後我再在路上選取其他Nancy未遇過的沙田角落，隨機「插播」行程。

當天聽到Nancy說對電影《窄路微塵》深有所感，我打算送一張電影的原聲唱片給她，也把書送給母子二人。書裏面有寫沙田的散步路線，我笑說他們可以用居民身分，指正我的不足。

在當天旅程過後，Nancy跟我說忘了講一句心底話，「感激阿仔願意陪阿媽（去英國）闖蕩」。我也想跟Nancy說，記得她自言因為此前報名朋友的年齡層與她不同，曾非常猶豫是否要聯絡我，我也感激她願意來一趟跟陌生人的另類旅程。

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重踏昔日社區 總要「兜個圈才回家」／文˙ 曾曉玲

這天是個混合行程，黃宇軒（Sampson）與Nancy輪流帶路。起點車公廟體育館是2020年才正式向公眾開放的新設施，Sampson簡介他常會帶住沙田的朋友到此一遊，他們大多對這座建築都感陌生，然而據他向建築師了解，其設計有意捨棄一般體育館的方盒子模樣，以走道、庭園等營造開放佈局。

移英後重拾同枱食飯習慣

在中層室內球場外的平台上，能遠眺城門河邊的幢幢住宅，包括Nancy的「娘家」博康邨。「這次回來，很多人關心我們在那邊的生活怎麼樣，親朋戚友都提住我個仔要畀心機讀書，說阿媽為咗你放棄好多嘢、要知道點解你有咁嘅機會可以出去讀書。」但Nancy卻不想這種想法成為兒子的壓力，「疫情期間我同個仔長時間都分開食飯，因為我驚返到屋企會（將病毒）傳染（給兒子）。我們過了英國後，重建一齊食飯的生活，會一起聊聊天，所以在我而言不是放棄。」她反倒認為兒子從小到大在同一個環境成長，要捨棄得更徹底。

我們離開體育館朝博康邨走去，Nancy說剛才新田圍一帶在她眼中是另一個社區，鮮少踏足，「這些舊屋邨有齊街市、超市滿足生活所需，沙田就是這樣，幾個邨自成生活圈，而這些生活圈之間互相沒有很多交集」。她成年後因牛頭角上邨重建而搬到博康邨，也曾經要再適應這裏較為僻靜的環境，這邊社區連着毗鄰的沙角邨，她昔日常到那裏去配眼鏡。Sampson急不及待到博康商場「朝聖」，這龐大建築物一邊是層層遞進的梯形，拼合另一邊的圓弧透明拱頂，外觀奇特，可Nancy說實際上裏面悶熱如蒸爐。

沙田人眼中的恬靜「荒島」

在博康邨與後來Nancy住了將近20年的第一城之間，有個她說「在沙田人眼中如荒島」的地方，便是「河畔」一帶，指的是河畔花園及附近私人住宅，信步經過，逐漸進入自成一角的恬靜環境。Sampson笑說有朋友告訴他，小時候的夢想是「買個花園城的單位」，Nancy補充：「早期大家可能在有能力離開屋企的時候，會找這些銀碼較細、環境較佳，又近屋企的地方住，因為以前第一城給人印象是很貴的中產屋苑」，原來沙田的上流階梯有如此細緻分級。

經濟能力總是移民一大考慮，移居英國後，Nancy安頓得順利，既在短時間內為兒子找到學校，自己也尋得醫院的工作，另一句她常聽到朋友的評語，是讚她好叻，她的親身經驗卻覺得只是抱實事求是的態度而已，「因為你要有收入去生活，工作是生活上需要的一個元素，我不會為此到處聲張用了多久就找到工作」。

順路再到公園中的法定古蹟王屋村古屋，Nancy說她向來覺得此處「無端端」有間古老大宅顯得怪異，所以從來無意入內，今天願隨行探秘。是日無風，我們如幾個好奇小孩步進去望一眼，破破迷思，驚嘆青磚屋中保存許多精巧細節，可是耐不住裏面無半部吹風機的侷促空氣（難為保安阿姨佇在門內駐守），逗留不久就退出來了。

談新工作：「大家會尊重你係一個人」

與恐懼共舞，大概是每個人的日常功課。回港前兩星期，Nancy不時做噩夢，「當初只買了小朋友的機票，後來不放心他自行回港，才一同起行」。回想她最初提出到外地生活的選擇，兒子是不願的，所以她本打算先擱下，至去年暑假兒子改變心意，才着手籌備一切。縱然Nancy對兒子說過既會離開，功課考試輕輕應付就好，一個學期的香港中四課程已令少年備受壓力，「他的頭痛藥吃得比我還多」，她察覺兒子在英半年，不適漸漸減輕。而Nancy回港一個月，最不慣的，除了酷熱天氣，還有人們「好躁底」。她說在英國醫院工作，同事都容讓她慢慢上手，「大家會尊重你係一個人」，回想疫情期間同事入隔離營，她卻收到來電責備為何事前沒察覺和阻止生病同事上班，令她大感無奈。

來到終點第一城，這個1980年代建設的大型屋苑留着許多低調雅致的設計，有蓋通道的方形石柱四個角修成斜邊、泳池粉嫩顏色外牆上配搭獨特的粗身字體……回到居住多年的地方，Nancy一踏進屋苑，語氣明顯熱切起來。她進去商場便介紹近入口的麵包店經營多年，每隔幾年就會因租約更新裝潢。「返嚟之後，我無論點樣搭車都好，都想喺第一城行一行先返屋企，好似啲老細去巡舖咁，硬係要落去巡一巡，未必係買嘢食嘢，只係入去兜個圈。」Sampson對在街上閒晃「巡舖」亦很有同感，「有人問我移民會最掛住什麼，可能我最掛住的，不是香港哪個美麗風景，卻是這種最平常、擺脫不到的親切感」。

第一城在半年裏由Nancy實際的家，變作回憶中的家。她與兒子既是至親，亦是面對變改的戰友、伙伴，共同去開拓各自獨立又互相依傍的生活空間，「香港的居住空間逼住大家都要急，吃飯後都要匆匆收拾桌面作別的用途，關係都緊張起來。現在我們各有各的房間，我閒時會入佢房，佢又會入我房，睇吓喂你喺度做緊咩呀，無聊問問點解你間房唔執吓啲書呀；又或者個仔過嚟在我張牀典下典下，我會笑佢，你係咪諗住咁大個仲同阿媽瞓？佢會話黐線啦」。

談吐間，Nancy的話總滲着「煮到埋嚟就食」的直爽與韌力，她說希望藉今次一行，告訴將展開新生活的人，「其實唔使咁擔心」。不讓猶疑與擔憂淹沒自己、緊握生命中的核心，這種態度彷彿超越去留命題，而是處世的強大能力。

【我的‧私藏】

格仔餅

「我最鍾意食格仔餅，每次點一定要多糖。」格仔餅算是一種穩定的味道，不同「風險」較高的另一款小食魚肉燒賣，「要講最唔變嘅味，第一樣係雞蛋仔，第二樣就係格仔餅，都是塗牛油和花生醬，然後落砂糖」。不過Nancy還是有她的愛店——第一城冰站，由她住進這裏已見這間小食店經營至今。「佢個雞蛋仔係脆身啲，格仔餅大多數新鮮整。」她道別前提醒我們，要吃得快去買，一會放學放工人潮一到，就得排隊了。

{ 圖 } 黃宇軒

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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