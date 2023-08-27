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2023年8月27日星期日
漫畫連載
星期日現場：如何回到一起消夜的日子
排水了，會更蕭條？
10個唔出夜街的理由
同場加映：暴走韓流首爾fighting吧
無名周記：放水之後 毫不科學……不無道理
誰人日記：大
開門讀書：一場叛變的so what
周日話題：戈爾巴喬夫逝世周年祭
平安祭：藤王再生
圖文城市：回家地圖
同場加映：遲來冒起的藝術風潮——從Printed Matter's LA Art Book Fair 2023窺探藝術家出版發展
Long D：（四十四）：青山綠水（一）
Long D：（四十四）：青山綠水（二）
放心寫作：#53 情感的語言
讀者來信：我老了
阿貓阿狗：#201 旅行（八）
自吹自擂：《從前的我們》：渣女懺悔錄
對號入座：《記憶》：聽見歷史的回聲
家明雜感：《從前的我們》——我們最不捨的，其實是從前自己
影片簡評
單元連載：香港書63
星期日文學‧《長安三萬里》：李白與高適的轉折人生
{鬼神達人}蒲慕州 鬼令世界更完整
家常便飯：萬用蘋果醬 將煩惱收進瓶子裏
綠色生活：登陸社區 操作考起街坊 智能回收箱 「落力掃」心得
搞邊科：培植魚肉 煮得食得未賣得
去埋呢度先：別後回港 浪遊沙田舊家
未來城市：外地客近絕迹 本地人不幫襯 搞旺夜市 先激活廟街？
單元連載：香港書63
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【明報專訊】圖˙黃照達
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星期日現場：如何回到一起消夜的日子
排水了，會更蕭條？
10個唔出夜街的理由
同場加映：暴走韓流首爾fighting吧
無名周記：放水之後 毫不科學……不無道理
誰人日記：大
開門讀書：一場叛變的so what
周日話題：戈爾巴喬夫逝世周年祭
平安祭：藤王再生
圖文城市：回家地圖
同場加映：遲來冒起的藝術風潮——從Printed Matter's LA Art Book Fair 2023窺探藝術家出版發展
Long D：（四十四）：青山綠水（一）
Long D：（四十四）：青山綠水（二）
放心寫作：#53 情感的語言
讀者來信：我老了
阿貓阿狗：#201 旅行（八）
自吹自擂：《從前的我們》：渣女懺悔錄
對號入座：《記憶》：聽見歷史的回聲
家明雜感：《從前的我們》——我們最不捨的，其實是從前自己
影片簡評
單元連載：香港書63
星期日文學‧《長安三萬里》：李白與高適的轉折人生
{鬼神達人}蒲慕州 鬼令世界更完整
家常便飯：萬用蘋果醬 將煩惱收進瓶子裏
綠色生活：登陸社區 操作考起街坊 智能回收箱 「落力掃」心得
搞邊科：培植魚肉 煮得食得未賣得
去埋呢度先：別後回港 浪遊沙田舊家
未來城市：外地客近絕迹 本地人不幫襯 搞旺夜市 先激活廟街？
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