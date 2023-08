【明報專訊】阿彼察邦韋拉斯花古(Apichatpong Weerasethakul)導演、泰達史雲頓(Tilda Swinton)主演的《記憶》(Memoria),2021年在康城影展獲得評審團獎,同一年亦在香港亞洲電影節放映過。兩年之後,它終於在香港正式上映。早陣子M+也重映了阿彼察邦的康城影展金棕櫚得獎作《波米叔叔的前世今生》(Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives)。《記憶》探索感通和記憶等主題,延續其一貫風格,也是他首部在泰國境外拍攝的長片。