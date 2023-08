【明報專訊】臨行離開比利時的前一個夜晚,同屋們特意選定一間西藏餐廳,打算為我餞行,奈何最後老闆外遊,輾轉到另一間中東素食餐廳用膳,再直落喝酒聊天城中夜遊。酒吧的名字叫zeezicht,荷語海景之意,當同屋們問起我最掛念的香港景色是什麼,我答道:海景。隨即google西貢照片,逐一給他們過目,無不兩眼發亮,流露讚歎的表情,在尚未發生布氏鯨之死事件之前。沿海城市的海岸線,難保風平浪靜,終究是一條百看不厭的線條,讓你看見遠方,自由寬廣。Will you be back?同屋們又問,I have to be back...to Hong Kong。來,碰碰杯。