同場加映：遲來冒起的藝術風潮——從Printed Matter's LA Art Book Fair 2023窺探藝術家出版發展

【明報專訊】藝術家出版（Artists' Book）在香港近年因為大館當代美術館舉辦的香港藝術書展而愈發多人認識。世界各地同樣於最近十數年開始興起，亞洲地區有例如東京及首爾藝術書展（2009年首辦）、新加坡藝術書展（2013年首辦）、台北草率季藝術書展（2016首辦）、曼谷藝術書展（2017年首辦）等。眾多藝術書展的冒起，主要源於紐約Printed Matter, Inc.於2006年主辦Printed Matter's New York Art Book Fair的模式，可以說是大型藝術書展的先驅，亦是至今全球其中一個最大型及最多人關注的藝術書展。這書展背後的起源，可追溯至1960、70年代概念藝術發展的變奏。因此，這書展吸引主修藝術、現同時作為出版人和書店店長的筆者，藉亞洲文化協會（Asian Cultural Council）個人獎助計劃，前往美國考察，以Printed Matter's Art Book Fair為起點，了解藝術家出版的多元和可能性、當地藝術家及獨立出版的互動和生態，以及藝術家出版的發展脈絡。