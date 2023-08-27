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無名周記：放水之後 毫不科學……不無道理

【明報專訊】福島第一核電廠經過處理的核污水（下文簡稱「處理水」）上周三終於開始排出海洋，東電及國際原子能機構都會監測大海放射物質有否超標。現在，旁觀者只能希望東電的排放計劃30年都順利如其所說般進行。東電稱，排水是要為了廢爐作準備，現在開始排水了，那麼接下來如何？漁民擔心的「風評被害」問題，亦隨着排水掀起的日中外交風暴加劇。排水所引起的各種爭議，從來不是一句「請相信科學」就能解決。

2011年的3．11震災後，福島核電廠反應堆熔化，東電用海水將之冷卻，加上有雨水和地下水滲入，產生大量輻射污染水。東電利用多核種除去設備（ALPS）處理污水，並將污染水儲存在1000多個高15米的儲水庫，雖然預計明年2月至6月才爆滿，但東電強調，為釋放空間展開廢爐工作，必須將「處理水」排出海洋。東電稱，ALPS可以去除62種放射性物質，唯一不能去除的是氚，因此用海水將之稀釋才排放，強調符合國際安全標準。

反對排水的3個理由

我6月時已寫過日本漁民為何反對排水，簡單而言是3個理由：1.日本政府曾承諾得不到持份者同意便不會排放，但政府及東電卻在決定排放後才尋求漁民理解；2.排水將引發「風評被害」，打擊剛復蘇的漁業；3.東電過去劣迹斑斑，排水30年會否出現「想定外」難以預料。你可以說，這3個理由都不是針對「處理水」是否安全作出判斷，「毫不科學」，但卻不見得沒有道理。

1.涉及的是承諾問題，福島已有居民計劃入稟法院。2.則有3．11後的經驗支持，當時東北大部分地區都不受輻射影響，但日本國內外遊客卻長期對東北避之則吉，福島食物更要經當地政府及民眾多年努力下才重建消費者信心。至於3.，如果有留意3．11以來日本傳媒的報道，都會知道東電管理如何錯漏百出，難叫人信任。法院去年裁定，東電4名原管理層無視福島核電廠的海嘯評估警告，需向股東賠償13萬億日圓，上訴目前在審理中；至於3．11後處理核污水的錯漏更不時上新聞，如2011年4月曾將低濃度核污水排出大海，2013年又發生污水滲漏。

處理燃料殘骸最大困難

現在，「處理水」已覆水難收，而且還觸發外交風暴，究竟還會引起什麼反應尚難預計，不過，付出代價後，福島核災是否可以畫上句號？福島復興是否如願以償？答案顯然是否定的。這問題的答案亦牽動「處理水」要排海多久。排海其實對福島核災善後工作而言是相對簡單的一環，核災要真正畫上句號，需要取出1號至3號受損反應堆880噸的「燃料殘骸」（熔化燃料棒再加上金屬容器的碎片），否則會一直產生核污水。偏偏「廢爐」這一步才是最困難，東電目前亦束手無策。東電估計，廢爐預計要30至40年完成，但承認，取出燃料殘骸「極度不確定，技術難度極高，對人類來說是前所未有的挑戰」。

據東電網頁，預計今年下半年開始「試驗式取出作業」，派機械人到反應堆檢查及採集殘骸。不過，對於怎樣採集這些高輻射物並防止放射物質外泄卻未有定案。國家機構「原子力損害賠償．廢爐等支援機構」的委員會本月22日才發表報告，提出3個可行方法，有待研究。撇除艱難的技術問題不論，福島核災善後費用亦非常高昂。據《每日新聞》，東電2021年7月公布的最新經營重建計劃估計，賠償、廢爐和除污等共需要21.5萬億日圓。日本政府已向東電注資1萬億日圓，又給予13萬億日圓貸款，餘款要東電自行籌集。廢爐預計要8萬億日圓，但普遍預期這成本將繼續膨脹。

據《每日新聞》，自福島核事故後，東電支付除污染等各類賠償，截至2023年8月18日已達10.8萬億日圓。為了應對漁民最擔心的「風評被害」，日本政府成立了800億日圓基金支援漁業營運，但漁民因排水導致的實際經濟損失則由東電賠償。隨着中國全面禁止日本海產入口，香港又禁止十個都縣的海產入口，賠償預計會擴大。東電周五亦承諾會補償因中國禁運利益受損的漁民。東電最終要賠償多少，仍然是未知數。

除了核污水外，福島核災後亦產生大量輻射污染泥土，目前約有1347萬立方米，一袋袋黑色膠袋存於在福島各處，如何安置亦是一大問題。日本政府曾向福島承諾2045年前將暫存福島的污染泥土運走。日本政府更推動污染泥土再利用計劃，經處理後的污染土輻射濃度遠低於安全標準，但日本其他地方卻大多反對接收這些泥土再利用。究竟這些污染泥土最終怎樣處置，目前仍未有答案。

「處理水」排放不代表福島核災的句號，而且還掀起外交風暴。日本輿論普遍認為，中國的強烈反應是有政治考慮，並未理會科學。毋庸置疑，日中恩怨令事件難以平心靜氣討論，不過，反對的外國並非只有中國，跟日本無仇無怨的太平洋島國一樣有保留，只是小國的聲音不夠響亮，部分領袖亦最終認同日本。當然，部分評論以日中相爭的框架解讀太平洋島國取態（兩國都有爭取他們的支持），但這未免太輕視太平洋島國的歷史。太平洋島國的關注一直可在《衛報》及《東京新聞》讀到，跟日本漁民一樣，當地漁民對排放一直擔憂，而且事件亦喚起過去遭大國當作核試及核廢料處理場的歷史記憶。

據路透社報道，太平洋島國論壇主席、庫克島總理Mark Brown在8月23日便說，雖然認為日本排放「處理水」「符合國際安全標準」，但強調太平洋島國對此事意見分歧。他稱，對於飽受外國核試之苦的地區來說，這是一個複雜的議題。美國1940年代至50年代在太平洋島國核試，法國在1966年至1996年亦曾在當地核試，遺禍深遠。《東京新聞》上周引述專研太平洋島國的日本學者竹峰誠一郎說，曾被美國當核試場的馬紹爾群島國會今年3月便通過決議，反對日本排海計劃；北馬里亞納群島的議會亦通過了類似決議，這些決議是基於過去被用於核試及處理核廢料的歷史提出的。談到今次排水，他說，「儘管放射性物質可能很少，但島民對於日本將污染水排入太平洋感到憤怒。對於日本而言，這可能只是海洋，但對於島民而言，它是生活的來源。」

這些心理陰影當然「不科學」，例如支持日本排放的斐濟總理Sitiveni Rabuka便斥將福島處理水跟30年前的核試相提並論是「靠嚇」。不過，核向來是爭議課題，一直以來都並非搬出一句「請尊重科學」便能解決。

Not in my backyard

以日本政府現時推動核電回歸為例，雖然民間現時普遍接受核電不可少，但一談到如何處置用過的核燃料（核廢料）便立即人人「Not in my backyard」。這些使用過的核燃料因為仍然有很強的輻射，至少要萬年才衰減，因此要小心地下保存。日本雖然核能發電60年，但一直未設置核廢料最終棄置場，核廢料目前暫存在各核電廠內，但估計重啟核電後空間很快便用完。

為了最終棄置場的選址，原子力發電整備機構（NUMO）早在2002年起便招募地方接受評選，但無人問津。評估分3階段需時20年，可謂相當嚴謹。由於核廢料要存於地底300米，選址要避免有活斷層或火山活動紀錄的地方，亦會考慮城市規劃、環境保護等各方面。接受評估的地方頭兩年每年最多可獲得20億日圓津貼，獲選中又可獲一筆獎金，一些人口減少的地方政府就算想參加以紓緩財政壓力，但往往引起當地居民激烈反對。例如北海道的壽都町及神惠內村2020年申請成為首批接受評選的地方，評估目前仍在進行，但當地居民反對聲浪大。

走筆至此，「處理水」風波最大的教訓是什麼？「處理水」是3．11核災的無奈後遺症，而核災的終點仍未見到。核能目前聲勢浩大，在歐洲，多得法德兩國對核能立場南轅北轍，核能優劣有較詳細的討論。但香港呢？我們有認真探討過有關問題嗎？

文˙林康琪

編輯•秦瑞錚

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