同場加映：暴走韓流首爾fighting吧

韓星定期辦出道周年展覽，是常見的做法，一來做點主題宣傳，二來都是針對目標群組（即係fans），提供活動。今次去看歌手IU的主題展覽「Moment,」的體驗，由訂票開始到觀賞完畢的留言意見欄，深感人家展覽設計十分貼心（這常令我想起香港「鏡粉」自嘆如地底泥的待遇），展覽利用光影、香味等感觀刺激，手機App由偶像聲音導賞，帶粉絲感受歷年歌曲作品的整個體驗，十分完整。

搶飛安排較人性化

再比較下去的話，首先，論韓國演唱會或各式活動的訂票安排，單以時間而言，友儕間便形容比較「人道」，通常是當地時間晚上8時進行，令返工返學的大家都可以晚上去安心搶飛，不像香港總是在上班時間的早上10時或下午2時，重點是人家的訂票網是正常可以進入的！（腦海又自然湧出在香港售票網購票的各式憤怒經歷），縱使入到去排隊可能輪候人數是幾千至幾萬，但訂票網係不會癱瘓及排隊數字係會跳動的。

筆者聽過不少朋友成功買到飛就買機票訂酒店，你說追星怎會不是幫助推動旅遊業消費？今次去看展覽，印象深刻是場館其中一部分採用全紫色丁香花配置，充滿花香味的製作，再配合全影投射（hologram）IU唱歌片段的影像，展覽出口設置的意見收集裝置，按掣後獲發送IU手寫信息的「回覆」體驗，真心讚歎人家設計的心思。筆者好奇試過按不同選項（滿意／不滿意／資訊太多）等，證實會獲得不同回覆的字條。

由於展覽位處「首爾林」，亦即坐擁大量著名韓團及藝人的SM娛樂公司總部的所在地，便順道去獵奇這個「追星聖地」的盛况。早上9時已見大批男團EXO的韓飯（fans）在某處席地而坐等候入場，精品店KWANGYA甫開門又立即塞滿人（包括我這類遊客），室中滿目影像屏幕等裝潢，視覺好繁忙。

明星文創商品 吸粉絲課金

離開精品店想在大樓內專售牛角酥、價位中上的café飲杯咖啡，發現又已坐滿人（是全滿呀）在交換偶像小卡。後來得悉原來當日是EXO推出大碟的日子，走出SM總部大樓到鄰近的貨櫃屋Under Stand Avenue（文創商店街），又見EXO的主題貨櫃屋活動，主打「打卡」粉藍梳打飲品到各式MD（周邊商品由衣服飾物海報到浸浴球都有），內裏又是坐滿了聚會消費的粉絲。

全程透過商品可見各韓星的熱度，如不停在啤酒廣告出現的孫錫久（《我的出走日記》男主角），英超職業足球員孫興慜也無處不在，難怪韓國娛樂事業可以締造一年900億港元的出口額。翻一翻韓國文化產業振興院公布的2021年文化內容出口額的估算數據，韓國的文化內容出口額估計高達115億美元（約896億港元），較5年前增長近1倍。有研究指單是BTS在2018年就貢獻經濟效益36億美元（約280億港元）。

淺度韓流獵奇旅程完結後返港，一落機映入眼簾的化妝品廣告還是見到韓星潤娥在歡迎我返家，走進地鐵燈廂廣告見到原來劉德華準備在西九辦藝術空間展覽，分享創作理念及心路歷程，那應該是跟韓星的出道周年展相類吧。雖然本身不是劉華fans，但都期望他可以辦得好，始終那些年「華仔天地」亦設有藏品區，都算是偶像人氣品集中的先行者吧。

辦流行文化產業

建議往韓國取經

不過，這兩天看曾入場預覽人士的介紹，展覽風格好似有些尷尬（利申：未看不過度評論），近年本地張國榮的展覽，量多但深度不足，只停留在攤擺哥哥身前物品出來。香港其實有很豐富的流行文化資產，近年也有很多出色的音樂人及可塑的年輕偶像，作為港人，是真心想在香港流行文化多消費，希望有多些特色作品及商品，大家努力fighting一下吧。

近年，香港常嚷着要辦流行文化產業，唔該，真係好去附近如韓國等取吓經，不要再只是坐喺井底自我陶醉那些年的光輝，否則筆者擔心再這樣下去，終有日韓人辦的香港電影音樂活動（韓人最愛《英雄本色》、發哥、張國榮等電影及音樂），會辦得好睇過香港，那就真係大件事了。

文˙UI

編輯•王翠麗

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