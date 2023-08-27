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10個唔出夜街的理由

【明報專訊】財爺一句要搞好夜經濟，便提出延長商場營業時間，又有行會成員建議搞海濱夜市，反覆提醒市民夜晚的街道杳無人煙，想知街道何以沉寂，提出「十萬個為什麼」也解釋不完，趁今日是大家休息的紅日，齊來看看「星期日生活」小隊收集回來其中10個市民唔出夜街的理由。

1. 「長征」係好攰／莫哲暐‧大學教師

近年真的好少出夜街，主要是身體承受不了（儘管只是30出頭）。回想還是十八廿二時，確實會和朋友敘舊到深夜。試過在維園傾通宵，結果引來社工關心。身為教徒，也曾經踴躍參加凌晨12點開始的子夜彌撒。彌撒過後，由港島「長征」回新界大西北，途中甚至已經見到報紙檔的人員在疊報紙。不過現在就算夜晚看戲，都會揀7、8點開場的，最遲10點幾完場返歸。近排愛上飲威士忌，周末間中會在小店小酌一兩杯，但也是10點前的事，而且保持頭腦清醒。極偶然一次半次到朋友的「私竇」敘舊，都會趕尾班車。如果要坐上深夜的N車，實在太痛苦了，好攰。與其在街上，倒不如留在家中，飲一杯平時放在書櫃上的Lagavulin，在電腦前煲日劇看動畫，然後就寢。

2. 已習慣了在家聚／Sarah‧22歲大學生

小時候曾居旺角，那裏總是人流如潮，商販叫賣聲不停，無論早上還是午夜，必找到吃飯的地方，絕對稱得上是不夜城。搬家後，每逢過節或會友，首選地點仍是旺角，尤其是夜晚的旺角。

新冠疫情爆發，從4人一枱到2人一枱，要大家保持社交距離，「家」隨之成為我與朋友的聚腳之地。3年多的時間，不論是生日、中秋，還是過年，我們都會聚在家裏吃蛋糕、打邊爐，或是一起「煮飯仔」，似乎這樣比外出消費來得更開心。經過3年的練習，也慢慢習慣了「家聚」，不再煩惱要去哪家餐廳。

雖說今年3月社交距離措施已全面撤銷，旺角卻沒恢復繁華，反而變得沉寂。近日與朋友在波鞋街附近的餐廳吃晚飯，飯後打算再逛一下，卻發現不少商舖已拉閘，街上燈火稀疏，無處可去。跟友人「你眼望我眼」，只能遺憾告別，各自打道回府。

3. 沒有霓虹的香港已失掉靈魂／小西‧28歲，業餘攝影師

夜晚沒有霓虹燈的香港已失去靈魂，滿足不了我拍照的欲望。我想問政府為什麽不保護霓虹燈？如今彌敦道都黑壓壓一片，見到就生氣，和早前的香港根本沒得比，市民點會有興致出來行街？如果小攤檔都能用霓虹燈做燈牌，把香港的夜空打扮得五顏六色，不愁沒人出來。我希望政府可以給攤販一些補助，讓他們有錢再製作出好看的燈牌，而現存的燈牌則不要再拆了。

現在小攤檔也無香港特色，不知道為什麽要去夜市，不知道有什麽吃，不知道有什麽買，除非比太安樓和深圳便宜，我先會去夜市消費。內地遊客都會去尖沙嘴星光大道看夜景，尖沙嘴哪裏可以擺夜市？坐天星小輪就能到的中環又哪裏可以擺？

4. 工時長，頂唔順／阿離‧單身中女

最大原因大概是我頂唔順喇。由早到晚連續工作9、10小時，即使不是幹體力活，對着電腦一整天也頓覺頭昏腦脹，下班只想不顧一切暴走回家；吃飯執屋運動後再工作，做到筋疲力盡便睡覺補眠，明日繼續。工時長、壓力大，即使樓下有夜市都從沒外出溜達。一介單身中女尚且被工作壓得無餘力陪爺爺落老蘭劈酒，何况有家室的打工仔？放工後裙拉褲甩趕回家餵飯對功課哄瞓覺，或是為年長父母把屎把尿，夜市開得星光燦爛，都照不着這些闌珊處。根據Our World in Data，香港打工仔在2017年平均每周工作時數為42小時，雖然高不過新加坡（43），但也超越美國（33.8）、英國（32.1）、日本（33.4）、南韓（39.7）、台灣（38.3）和中國（41.8）。統計處在2022年出版的《收入及工時按年統計調查報告》顯示，2022年5至6月期間全港僱員的每周工時為43.3小時，每小時工資中位數$77.4，而教育程度較低者工時更長工資更低。沒有餘暇餘錢餘力，哪有餘裕振興經濟。

5. 要顧貓唔得閒／草徒子‧31歲，Be Be的姐姐

避免出夜街幾近年半，所指的「夜」，是晚上7時以後。新婚才約兩年，與先生一同出夜街的次數，一個月也沒有一次。稀有的夜歸日子便需請家人來當貓保母。

每日很期待回家，一打開門便會有一雙圓鼓鼓的眼睛看着你「追數」，貓奴會先餵一些小食才準備晚餐。先把鹿筋冬蟲草等藥膳湯浸暖，加進攪碎的罐頭 ；早晚各3、4種補充品與藥物，分別攙進一口口罐頭。

途中為腎貓施打皮下水。幸運時她或會入睡，可趁機把止痛藥擠在牙肉，以及進行近月的新任務：噴哮喘藥。

罐罐分小餐食，抬頭一看已是近12時，如上述工作未完成，先生便要「加班」至凌晨1、2時。

最重要的任務，仍是臨睡前跟她合照，kiss her goodnight。

我們永遠不知道那是否與18歲主子共度的最後一晚，所以特別珍惜晚上的相處時光。有不能夜歸的原因，有一隻在家靜候你回家的貓，絕對是一種幸福。

主子上周輕輕的走了，夫婦暫未重拾去夜街的心情，但將接受主子安排的禮物──不用再擔心夜歸及看着監視鏡頭地去欣賞演唱會。永遠懷念你。

偶有夜歸時，漆黑的街道只剩燈火通明的夜診獸醫診所，人滿為患。據說因人手短缺，愈來愈少診所提供24小時急診，甚至取消留院服務。冀天下所有毛孩都能得到適切的治療。

6. 半夜先放工／Mango‧編輯，30歲

因為我下班較晚，回家已經11點到12點，很多餐廳其實已經關門，可能只有一些賣串燒或者車仔麵的小店還在開門，但很多人排隊。我在家門口買串燒，會先落單，再回家等20分鐘才會給我打電話，過程很勞累。所以我非常習慣去家門口的7仔，便利店覆蓋率很高，而且很多7仔、麥當勞都是24小時營業。所以我幾乎每晚下班都去那家7仔逛一圈，在那買零食、三文治還有雞腿之類的速食，基本能滿足我的晚餐需求。

有時如果真的很餓的話，會選擇去麥當勞買麥香魚之類，麥當勞出餐速度快，我也不用跟任何人說話，可以在點單機上下單，而且很便宜。

7. 因為Netflix／區聞海‧退休醫生

為什麼很少出夜街？現今第一和第二個原因都是Netflix，愜意的晚飯後時光是與妻挨着牀背板有的沒的地看劇集。有時是一人看劇一個看書。我們有的沒的地聊着，香港和中國和傳統和現代和文明和野蠻和關懷和暴力。

看劇集是有的沒的，因為並沒有那麼多很對口味的劇集。我們喜歡善良的平民故事，由淺入深的人性關懷，例如The Weakest Beast，不喜歡死人破案勾心鬥角。現今細膩好看的樸素善良角色多在日劇。Netflix沒有什麼感人的大陸劇集。千禧年前後我們常看內地的人文電影，也買DVD。那時內地的軟文化很可親。以前偶爾會出夜街和朋友聊天，他們喝酒我怕傷胃不喝。現今朋友各自在家看劇和刷屏嗎？幸好都沒有圍爐吹水的需要。或者新的熱鬧有待新的心情。消夜不健康。

8. 百物騰貴，寧願去深圳／Henry‧記者，25歲

我以前住在油麻地廟街附近，那裏比較興旺，燒烤都很多，但我也只會一周吃一兩次，因為晚上吃不健康，偶爾過口癮就好了，所以這可能是不去夜市的主要原因。現在搬去中產聖地坑口，方圓5公里只有一間M記開，想吃消夜也沒有地方。

但就算是夜市、想消費，香港百物騰貴，寧願去深圳，吃火鍋、做按摩一條龍都能滿足，當地物價也更低，或者去台灣、泰國等更便宜的地方享受。油麻地夜市一串烤魷魚22元，但深圳的據說3元就搞定，在性價比方面無得比。

9. 照顧BB夜晚無時停／Suwin‧在職媽媽，33歲

BB 5月出生，7月尾就復工，想維持從前的生活質素就要工作。雖然質素維持，由於BB出生，也戒掉出夜街的習慣——以前不用OT的時候，就會約朋友吃喝玩樂，即使第二日要返工都好夜瞓。

現在5點半放工，差不多6點半就返到屋企，接手日頭照顧BB的奶奶。基本上整個晚上無時停，要準時泵奶，撞啱BB肚餓就順道餵奶，否則由老公餵奶。幸運地，BB大概個半至兩個月左右就戒了夜奶，睡眠質素得以改善。

自BB出生以來，就沒有考慮過出夜街，畢竟還是初生嬰兒，始終會擔心。即使晚上也可以交由奶奶照顧，到BB兩歲時再作打算，但始終對奶奶不好意思，最多間中出一兩次夜街。禮拜六日更不用說，全日照顧BB，根本沒有機會出街消費。從前玩樂的使費也去到BB身上，萬零蚊去一轉旅行變晒買尿片、奶粉。

10. 收入不穩，要慳得就慳／Ricky Yeung‧70歲退休藝術老師

退休了一段時間，隨着年紀漸長，現在10至11點就瞓。大概5至6年前仍然比較活躍出夜街，多數睇話劇、睇音樂表演，但近年身體已支撐不來。譬如演出10點在灣仔完場，10點半才講完演後談，本身住得遠，返到屋企都12點幾，所以盡量都少出夜街。而約朋友食飯多數約午飯或下午茶；夜晚大多在屋企食，1個月會有一兩次舊生約食飯，6、7點在屋企附近開餐，9點鬆啲就會返到屋企。

另一方面，由於租屋獨居，需要食老本交貴租，基本上慳得就慳，睇電影都會睇$20長者早場。雖然還是喜歡睇話劇，但現在要左度右度，就算200幾蚊一張飛都好肉赤。所以不時要做兼職幫補一下——教中學視藝科學生做作品集、接社區藝術工作，不過不知道未來有沒有那麼多工作機會，看來還是要搬便宜一點、偏僻一點的地方住。

■我去夜街，但…／黃宇軒‧城市散步學者

我本來就是「夜鬼」，對城市裏有什麼店舖半夜還在營業，十分在意。疫情過後這段時間，我發現自己變得非常害怕last order這兩個英文詞。愈來愈難找到晚上9時過後還可安坐用餐的餐廳，即使有些餐廳表明較夜關門，它們截單的時間變早了。我是那種一聽到last order，就會胡亂點餐的人，所以有時踏進一個地方，侍應說就快last order，我還是會像見鬼般離去。

過去一年在旅行途上，感覺許多城市疫情過後迎來「報復式消費」，反而愈來愈易找到迎合遲吃飯的人的地方。一時之間，也問自己，是不是我記錯了？是否幾年前的香港，也不易找到晚關門的地方。因為這樣，在香港，我也開始多儲一點糧，避免「last order焦慮」。

編輯•王翠麗

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