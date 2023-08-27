明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

星期日現場：如何回到一起消夜的日子

【明報專訊】「香港𠵱家無樣嘢係復常，除咗房租、舖租，租金係有過之而無不及，物價又貴。」的士司機阿熊慨嘆道，揸了30多年夜更的他深刻感受到這個「不夜城」的城市脈搏不復疫前般有活力，「我載的乘客有七成都給我屋邨或住宅地址，估計多數是歸家，不是外出。在街上兜一轉，全部商店基本上10點以後都關門了」。夜更的士司機常去的其中一個「飯點」北角東泰茶餐廳，疫情前會營業到凌晨4時，現在提早至凌晨1時半關門，阿熊慶幸他一向在午夜12時用膳，並沒受影響。經過疫情，香港人真的沒有出夜街的習慣了嗎？商店和餐廳全都提前打烊？

關於提前打烊這個問題，東泰茶餐廳老闆冼先生稱餐廳人手短缺，聘請不到願意上夜班的員工，好奇「為什麼以前請到人手，可以營業到凌晨4時，現在卻沒人肯返夜更？」冼先生聽罷一笑置之，只說「我也不知道原因」。即使有人應徵，「現在一個夜更樓面的時薪動輒也要80元，僱用他後沒有生意又如何（回本）？倒不如早點收舖，省回請人的支出」。夜經濟問題似是一個死結，商戶人手不足，深夜人流不多等因素環環相扣，似乎難以追究問題根源。

便利店提早關門

上周二晚上9時許到標榜將am（日）和pm（夜）結合、經營至午夜的新鴻基地產旗下商場apm覓食，從港鐵觀塘站A出口進入，甫映入眼簾的是正在拉閘的化妝品店，往港鐵站方向離開的行人絡繹不絕，每層至少一半商舖已關門。肚子咕嚕咕嚕在示威，與其漫無目的地尋找，倒不如直接走上美食廣場Food Fiesta看看。逐層電梯往上爬，只見有拖着行李箱、提着大包小包逛累了的人坐在各層的櫈子上，與旁邊黑漆漆的商店相映成趣。終於走到位於二樓的Food Fiesta，入面坐着幾枱人在閒聊，但入口已經落閘。這時不禁想，真的是餐廳和商店太早關門令人無處可去嗎？

心裏帶着諸多疑問，偶然晚歸時跟夜更的士司機閒聊，他們都覺得晚上10時後街上「好靜」，「太古城有間7-11便利店疫情前24小時營業，現在晚上11時駕車路過，都已經關門了」。做了約20年的士司機的達哥有感而發地說：「整個城市都沒那麼熱鬧了，當然有些旺區例如旺角還是很多人。」阿熊則笑着向記者打趣道：「旺角、銅鑼灣那些地方是旺丁不旺財！」阿熊續說，「港人不是移民，就是出外旅遊，少了本地客消費，而且商店和餐廳基本晚上9點就關門，外出沒地方聚頭、沒地方逛，還有外出的意義嗎？」街上倒不是完全一片死寂，只是人流不太穩定。達哥娓娓道來他在銅鑼灣崇光百貨外等客的情况，「以前平時旺的話，應該夜晚11點擺10分鐘就到你接到客，𠵱家擺半個鐘都未有客」。他說的「以前」，是今年4月尾至5月適逢內地五一黃金周的期間，不少遊客到港旅遊，夜晚的街道才一度恢復昔日的繁榮，不過也只是曇花一現。

「酒吧街」風光不再

「五一黃金周遊客特別多，我也不想外出。」13年來邊走邊寫香港、香港旅遊文化平台「香港D」創辦人阿金感嘆，「當時有種香港夜經濟要重生的感覺」。好景不常，晚市繁榮的情况不是每區每夜上演，尤其是太子在疫情前後的變化特別明顯，路過將會在31日結業的新志記海鮮飯店，更令人感到唏噓。港鐵太子站旁是坐落於三級歷史建築評級戰前唐樓地下的新志記，店外高掛一個寫有「志記海鮮飯店」的霓虹燈牌，璀璨的紅綠燈光令人炫目，一時竟把「志記」看成「忘記」。新志記結業後不知霓虹燈牌何去何從，只盼人們不會忘記它曾為夜晚的太子帶來一點「五光十色」。

上周四晚約了阿金到訪昔日「劈場」林立的太子「酒吧街」（即西洋菜北街），街上行人寥寥無幾，還好路上有商舖和餐廳的燈光照亮，不然實在靜得讓人心慌。「酒吧街」上有一間至少40年歷史，並連續獲得米芝蓮推介的中式糖水老字號「蘭苑饎館」，在網上搜索一番才發現它只營業至晚上8時，於是沒顧得上吃晚飯，阿金也要先品嘗這間他心心念念的糖水舖，「我認為全港只有它的開心果糊是做得好吃的」，他還未點餐已在回味。點餐後已是晚上7時半，蘭苑饎館打烊前半小時，店內只有3枱客人，「唔係想試勻佢其他糖水，我都唔會喺呢個時間（趕收舖前）食糖水」。是的，一般人只將糖水當作消夜。阿金翻看他以前拍下的照片，忍不住笑道，「（大概兩年前）我到訪這間店的時候，門外還寫着營業至晚上9時」，說晚上8時後食糖水尚算合理，但8時前不應該是吃飯時間嗎？雖然蘭苑饎館也提供飯食，但它的糖水遠近馳名，為何不繼續做糖水消夜生意？

糖水舖老闆娘掛念熟客仔

見店內客人不多，便揪着老闆娘陳太一問，她無奈地說：「我們以前最夜開到晚上10時半，疫情爆發以來營業時間逐小時縮減至晚上8時（收舖）。」眼見「酒吧街」人流不再，生意慘淡，陳太略感灰心，「已經唔想做到咁夜，還好舖位是自己地方，不用交租金，不然怎可以這麼早收舖？」

無可否認的是3年疫情期間，人們多了網購少了外出，習慣在家煮食，不出夜街或已成習慣，影響餐飲業和零售業晚市生意，但讓陳太介懷的卻是不少熟客移民。她憶起跟熟客仔的感情，神色頓時黯淡下來，「以前好多後生仔嚟食龜苓膏，𠵱家都移晒民」，儘管他們回港時會「特登嚟食嘢」，已不是從前的光景。阿金對此深有同感，說雖然結識了不少新朋友，但老朋友移民後，晚上的確少了外出聚會，又指「有些人未必結交新圈子，一輩子認識的朋友停留在學時期，當那些老朋友移民後，他們還可以約誰？」除了上班下班，上學放學，出夜街大概只是為了會友，但晚上要找個能坐下用餐和寒喧的地方卻是一大難題，阿金笑稱晚上8時後覓食之困難令他「好心酸」，每經過一間餐廳都要問一句「仲有無（堂食）呀？」沒吃飯的地方，他也想不出在街上逗留的原因。「說要搞好夜經濟，我覺得『食』真的是一個好重要的元素」，阿金一再強調餐飲業的晚市不可或缺。

弔詭的是，無論是零售業，還是餐飲業，它們的營業時間與夜晚人流息息相關，是一個有雞先定有蛋先的問題。「我晚上8時許看到的是這家店打烊，那家店也打烊，自自然然便歸家」，阿金認為要晚上的街道熱鬧起來，「一定要舖頭同餐廳都有開」，但有趣的是餐廳和商店都要「街上有人先會開」。阿金請教了幾名業界朋友，有朋友分享稱疫情後夜晚街上的確少了人，也少了生意，便不營業至夜深。從太子西洋菜北街，踱步到近太子段的通菜街（女人街），大約是晚上8時半，約四成商舖已關門，還沒打烊的商店冷冷清清，只有小食店「多寶美食」門外有幾個客人。

僅餘的「人氣」小區

商舖、食肆有開，是港人不再出夜街，才讓夜晚街道不復疫情前的景况？看到旺角花園街和登打士街兩條稱得上是「食街」的人流，就知道這個問題沒有固定答案。穿梭在旺角登打士街、花園街、西洋菜南街和亞皆老街已是晚上9時許，街上燈火通明，空氣中瀰漫着小食的香氣和「人氣」，人們三五成群聚在小食店外，篤住魚蛋，談笑風生，仍在營業的食肆上座率至少有八成。當然，整體人流不及疫情前，走在路上不覺擠迫，但至少車聲人聲源源不絕，嘈雜得要交頭接耳才聽得清旁人說話，一定不會以「死城」來形容那麼誇張。街上沒有逼爆，不禁反問阿金，「是因為今日不是假期吧？」阿金不加思索地回答「以前係無論咩日子都好多人」，他仍記得旺角行人專用區消失前，西洋菜南街是多麼興旺，「你以前應該有聽過這裏是全世界人口密度最高的地方吧？」但政府會考慮重啟當時因噪音滋擾嚴重而「殺區」的旺角行人專用區嗎？環保署早前才建議修訂《噪音管制條例》，加強管制店舖及商販使用揚聲器在公眾地方或附近叫賣……噪音問題該如何解決……

想了半天，肚子響起警號，看看手表只差1分鐘便到晚上10時半，才猛然想起和阿金只在太子吃了一碗糖水，便即時回到近廣華醫院段的花園街吃「晚」飯，晚飯選擇還算多，有食肆更營業到午夜12時，不用趕頭趕命，阿金也不用再為「仲有無堂食」而心酸。

文˙姚超雯

編輯•朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞